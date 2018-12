Pago del tercer mes de aguinaldos no se hace efectivo, denuncian pensionados

Los pensionados cobraron su tercer mes de aguinaldo en dos partes. La primera fue una transferencia a través del sistema Patria de 0,16 petros, lo que equivale a Bs.S 1.800; y la segunda, una transferencia de Bs.S 2.700 para alcanzar el sueldo mínimo.

De acuerdo con Luis Cano, coordinador del Frente Amplio en Defensa de los Jubilados y Pensionados, casi diez días después del primer cobro, todavía existen pensionados a los que no se les ha hecho efectivo el monto.

La primera transferencia llegó en petros a los pensionados que estuvieran inscritos en el sistema Patria y que tuvieran el carnet de la patria. Si alguno quería usar ese dinero, tenía que hacer el cambio de petros a bolívares.

Esta transacción, aseguró Cano, la gran mayoría no la sabe hacer. Por eso recurren a personas que puedan hacerla, como amigos o familiares. Sin embargo, precisó el gremialista, “hay gente que está cobrándoles a los pensionados por ayudarlos a hacer el canje monetario“.

El pasado 13 de diciembre, protestaron alrededor de 200 personas en Parque Carabobo. Los pensionados reclamaron por “una vejez digna” y por el incumplimiento del pago salarial. Días después, el Gobierno transfirió una segunda cuota de 2.700 bolívares a cada jubilado.

Esta segunda transferencia se hizo en bolívares soberanos, explicó Cano. No obstante, protestarán el 18 de diciembre a las 9:00 am, otra vez en Parque Carabobo. “Sabemos que hay mucho cansancio. La gente está desmotivada, pero tenemos que seguir. No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a esa forma de pago unilateral, autoritaria”, dijo.

Afirmó que la protesta será a nivel nacional. Se extenderá hasta Apure, Anzoátegui, Bolívar, Mérida, Táchira, Zulia, Caarabobo, Lara, Nueva Esparta, Monagas, Cojedes, Yaracuy, Falcón, Trujillo y Guárico.

Los manifestantes le harán llegar una carta a Tarek William Saab, presidente del poder moral, en la que detallan las razones de las protestas.

