Economistas afirman que anuncios de Maduro “son una pérdida de energía y tiempo”

Nuevos anuncios económicos. En medio de la hiperinflación y las constantes devaluaciones del bolívar, el gobernante Nicolás Maduro dictó medidas económicas orientadas a frenar el ascenso del “dólar criminal“, aumentar los ingresos en divisas y recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos.

Aunque no son promesas nuevas, se trata de un nuevo intento mediante un segundo “factor de corrección” a su Plan de Recuperación Económica. ¿Esta vez sí será efectivo?.

El economista Leonardo Vera precisa que los nuevos anuncios representan “nada que no hayamos visto hasta ahora”. Explicó que mientras aumentan los salarios, también aumentan los costos de las nóminas, y esto incide directamente en los precios de los productos.

“Al ritmo con que avanza la tasa de inflación, en cosa de mes y medio estaremos de vuelta a la capacidad adquisitiva de hoy”, dijo el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a Efecto Cocuyo.

Venezuela cerró el año 2018 con una inflación de 1.698.488%, la más alta del mundo, según la Asamblea Nacional. Y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) arrojan que este año cerrará con un índice de 10.000.000%.

Entre otras de las acciones tomadas por Nicolás Maduro se encuentra una nueva fijación de “precios acordados“. Pero los economistas no ven con buen augurio ese anuncio.

“Los precios acordados sólo acentúan la escasez de los productos a los cuales son sometidos”, advirtió la economista Melissa Evaristo. La razón es simple: evita que los productores puedan cubrir sus costos de producción y, debido a la hiperinflación, se complica la operatividad de las empresas por la disminución en el poder de compra de los bolívares.

A ello se suma que los precios cambian entre 2% y 3% cada día, de acuerdo con los datos del Parlamento. Por ello, a juicio de Vera, la medida de congelamiento de precios “es una pérdida de energía y tiempo”.

Restricciones al crédito bancario para frenar al dólar paralelo

El gobernante Maduro informó que a partir del martes, 15 de enero, se aplicará un encaje legal de 60% a toda la banca nacional. La razón: evitar el excedente de dinero que pueda ser invertido en el mercado paralelo de divisas, y así evitar el alza de la moneda estadounidense. Pero los expertos tampoco creen que sea suficiente.

La medida reduce el campo de acción de la banca y complica sus oportunidades de hacerle frente a la hiperinflación, asegura Evaristo. “Cualquier medida debe ser acompañada por credibilidad y confianza de los actores económicos hacia los que implementan las medidas”, alega la economista mientras recuerda que la credibilidad del Gobierno de Maduro es poca.

Sin embargo, reducir los créditos no solventará nada si se mantiene la inyección semanal de billones de bolívares soberanos en la economía para financiar el gasto gubernamental, cuestionó Vera.

Empresas estatales deben vender en petros en el mercado internacional

Desde este momento las empresas del Estado venezolano deberán vender el 15% de sus exportaciones en petros. Ello a pesar de los problemas que ha presentado el criptoactivo gubernamental desde su creación.

Inicialmente el petro se ubicó en 3.600 bolívares soberanos, pero actualmente se ubica en Bs.S 36.000. Es decir, en cuestión de meses aumentó su valor frente al bolívar en 10 veces (900%)

No obstante, los economistas coinciden en que la moneda digital no inspira confianza para funcionar como medio de pago. Por ello no creen que funcione la estrategia de transar con la “criptomoneda” a nivel internacional.

“No puedes obligar a proveedores y clientes de las empresas públicas a aceptar pagos en algo en que no confían”, concluyó Vera.

Foto principal: Iván Reyes

