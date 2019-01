Maduro anuncia nuevo salario mínimo en 18 mil bolívares soberanos

El gobernante Nicolás Maduro informó un segundo factor de corrección de su plan de recuperación y estabilidad económica que llevará el petro a 36 mil bolívares soberanos y anuncia el nuevo salario mínimo a 18 mil bolívares soberanos.

Lo informó después de tres horas de discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al presentar la Memoria y Cuenta 2018.

“Pido al Gabinete en las próximas horas y próximos días explicar bien el factor de corrección es el valor de la unidad de cuenta y del petro. He decidido arrancando el año colocar el valor de la unidad de cuenta del petro en 36 mil bolívares soberanos que se adapte más allá y fijar el salario mínimo en 18 mil bolívares”.

A la 1:02 minutos de la tarde, Nicolás Maduro comenzó su discurso en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), donde además de presentar su Memoria y Cuenta de 2018, dio a conocer su Plan de la Patria 2019-2025.

Prometió anuncios para comenzar el año 2019, después de llegar a la ANC a bordo de una camioneta blindada escoltada por la Guardia de Honor Presidencial con cinco de sus miembros a caballo.

Una hora y 45 minutos le tomó el balance de su gestión del año 2018. En el tramo final de este balance le dedicó a la oposición un mensaje y se burló de la decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien el 11 de enero anunció su apego a los artúculos 233, 333 y 350 de la Constitución de 1999 para asumir las competencias de la Presidencia de la República y rescatar el orden constitucional venezolano, lo que dijo solo haría con el apoyo de los ciudadanos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Que activamos el 233, el 215. Activa todo lo que tú quieras que aquí va a seguir mandando el presidente Nicolás Maduro con el pueblo. Sigue tú (oposición) con tus muchachos inmaduros que aquí va a seguir mandando el pueblo con Maduro. Solo nosotros podemos defender y mejorar el proyecto bolivariano, su cumplimiento es garantía de que lo dicho acá no es letra muerta”, dijo.

“Pasamos la prueba”

Al referirse al año 2018 aseguró que “pasamos la prueba”. Nombró como “hitos” el haber llegado a 2 millones 500 mil viviendas y el integrante número un millón del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Maduro dijo que el sistema de salud del país era mejorable. Reconoció problemas en esta área, pero solo se limitó a citar cifras de consultas de Barrio Adentro; obvió hablar de las epidemias y brotes de difteria, malaria y sarampión que se mantiene en muchos estados del país.

Acusó a los “nueves jefes de la oposición política” de dirigir “ataques terroristas” a organismos de salud. Así calificó el apagón eléctrico del Hospital Universitario de Caracas del pasado sábado 12 de enero, cuando al menos un paciente murió en el centro asistencial capitalino por esta falla de energía.

También calificó el incendio de los depósitos del Seguro Social en Guatire como una “acción terrorista opositora“, aunque nadie ha sido acusado, detenido o señalado como responsable por estos dos hechos.

Capitales rusos, chinos y turcos

En materia económica aseguró que la “guerra económica” provocó “una hiperinflación inducida“. En un error matemático citó la caída de divisas en el país por el desplome de los precios del petróleo en 944 %.

Maduro afirmó que inyectará capital privado extranjero a las empresas básicas del Estado, a las que prometió sanear nuevamente de la corrupción. Nombró a inversionistas de Rusia, China, Turquía y Palestina para incorporarlos al rescate de la productividad.

#Ahora Nicolás Maduro recibe, de manos de Diosdado Cabello, el decreto constituyente que lo "ratifica, reafirma y reconoce" como presidente de la República para el período 2019-2025. #14Ene pic.twitter.com/65VqoERPXZ — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 14, 2019

“Voy a generar un sacudón en todas las empresas del Estado. No vamos a privatizar. No soy un traidor, ni un cobarde, no soy privatizador, pero tampoco soy un obtuso. Si puedo traer capital internacional para recuperar una empresa, ¿no lo hago? Claro. Con empresarios de Rusia, China, Turquía, por ejemplo. Quiero el apoyo de todo un país”.

Le tendió la mano a empresarios, a los que llamó a “construir” un nuevo sistema cambiario para impulsar la producción en el país. Sobre el “dólar criminal” amenazó con acciones a quienes llevaron la moneda estadounidense de 1.400 bolívares soberanos por dólar a 2.800 bolívares en apenas una semana.

“Ahora agárrense duro y prepárense los que están detrás de eso y no vengan a pedir tiempo como dice Diosdado. Agárrense duro que no le vamos a decir lo que les vamos a hacer”, advirtió.

Plan de la patria 2019-2025

Al referirse a su Plan de la Patria 2019-2025 se fijó entre sus metas elevar en los próximos seis años la producción petrolera a 5 millones de barriles diarios de petróleo y se puso al frente de “la conducción de la industria petrolera” para llegar a estas cifras.

Volvió a llamar a la “oposición seria” un diálogo por “la paz”, “la gobernabilidad” y el entendimiento. Se refirió, después de dos horas de discurso, a Guaidó. Le propuso entregarle la banda presidencial para que dirigiera el país.

“Les planteo a los sectores serios de la oposición que nos sentemos, quiero diálogo para un acuerdo de paz”, solicitó.

Maduro llamó a los constituyentes a convertir en una ley su plan de gestión, a pesar de que las atribuciones de legislar corresponde al Poder Legislativo venezolano. También les pidió que lo mejoraran, perfeccionaran, corrigieran y continuaran su discusión con los venezolanos.

