Dicom se devalúa mientras incrementa el precio del dólar paralelo

Tras dos meses de aparente estabilización, el bolívar continúa su devaluación. Durante la última semana el dólar paralelo superó dos barreras: dejó atrás el precio del Dicom y rompió el estancamiento que lo mantuvo variando entre 2.500 y 3.000 bolívares.

Sin embargo, al cierre de este lunes, 15 de abril, el valor de la moneda estadounidense en el mercado no oficial se ubicó en Bs. 5.084, según el marcador de @PromedioDolarV2, que registra las variaciones a diario. Representa un ascenso de 43% con respecto al costo de Bs. 3.564 a comienzos de este mes.

Simultáneamente el Dicom, la tasa oficial que se mantuvo estancada desde febrero en Bs. 3.300, subió hasta 4.100 bolívares. La cifra equivale a una devaluación de 20% del bolívar.

Desde el pasado mes de septiembre de 2018 el Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene una fuerte política de encaje legal que restringe los fondos de la banca nacional. De acuerdo con la institución, la medida va orientada a frenar el ascenso del dólar en el mercado paralelo y bajar la inflación.

A pesar de lograr su cometido por un tiempo, no parece ser sostenible, como ya advirtieron economistas a Efecto Cocuyo en reiteradas oportunidades.

El primer efecto lo tuvieron los bancos. Incapaces de cumplir con los requerimientos de encaje, se ven obligados a restringir sus fondos y eliminar los créditos. Esto, a su vez, limita la capacidad de inversión en toda la economía, tanto de empresas como de particulares.

Y, a juicio de expertos, la desinversión por falta de liquidez contribuirá más a la contracción económica para finales de este 2019.

La baja de consumo desaceleró la inflación

Los reportes de la Asamblea Nacional (AN) revelan un bajón en el ritmo ascendente de los precios de los bienes y servicios. No obstante, no se traduce en una señal de mejoría económica, sino todo lo contrario: una muestra de la caída en el consumo.

Esa situación se genera por dos aspectos, explicó la Comisión de Finanzas:

1⃣ Los apagones que dejan sin servicio eléctrico a Venezuela desde el pasado 7 de marzo

2⃣ La pérdida del poder adquisitivo del bolívar

Al perder sus cualidades de reserva de valor debido a la hiperinflación, el bolívar también pierde espacio en el mercado nacional y es reemplazado por monedas extranjeras, como el dólar.

Y las transacciones en divisas se volvieron muy comunes en el país. Toda clase de productos, desde chucherías y hasta servicios de peluquerías se cancelan en dólares.

