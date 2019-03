Chupetas, chocolates y cigarros se venden en dólares en hiperinflación

“Chocolates, chocolates a un dólar y dos dólares”, repetía un vendedor ambulante en un autobús con dirección hacia Catia La Mar, estado Vargas. La primera reacción de los pasajeros fue intercambiar miradas, hasta que uno interrumpió el silencio: “dame ese”, dijo mientras señalaba una barra de 130 gramos de chocolate Savoy. Pagó dos dólares, en medio de las caras estupefactas de los demás.

Las transacciones con divisas se convirtieron en un escenario ya casi cotidiano en Venezuela. Desde productos como chucherías hasta pagos por servicios se pueden realizar con dólares. Y se incrementaron en las últimas semanas, sobre todo después del apagón que afectó al país el pasado 7 de marzo.

Daniel Guarecuco se encontraba en una panadería de Los Palos Grandes, municipio Chacao, cuando vio a personas pagar con dólares en efectivo. Algunos cancelaban con $10 dos botellones de agua, de cinco litros cada uno, y recibían un vuelto de $6. Ello en medio de las fallas en el servicio de energía eléctrica que colapsaron los sistemas de pago.

Carne, pan, verduras y hasta cigarrillos se venden en divisas por la misma zona, y en establecimientos del municipio Baruta. Incluso en el Metro de Caracas transeúntes ofrecen tres chupetas por un dólar.

“Hago operaciones en dólares porque en el momento de la compra estoy corto de bolívares, no consigo cambiar (a bolívares), o el lugar no tiene punto (de venta) porque no hay luz”, dijo a Efecto Cocuyo una persona que pidió no ser identificada.

Para captar mayor cantidad de dólares, los comerciantes suelen usar una tasa de cambio superior a la del mercado paralelo y el Dicom, hasta de Bs. 3.500 por dólar. Pero esa situación también se convierte en una ventaja para los compradores, quienes pueden adquirir más productos con el cambio de la divisa.

Bolívares pulverizados por la hiperinflación

Venezuela ya acumula 17 meses en hiperinflación, según la Asamblea Nacional. La principal consecuencia ha sido la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional, el bolívar, en medio del ascenso desenfrenado de los precios.

Y ello fomenta que los venezolanos busquen preservar sus ahorros en una moneda con capacidad de hacerlo. En este caso, el dólar estadounidense.

A juicio de la economista Rosamnis Marcano, la política de encaje legal impuesta por el Banco Central de Venezuela (BCV) también guarda relación con el incremento de las transacciones en dólares en el país.

“El BCV puso un encaje legal que restringe la disponibilidad de bolívares en circulación. Limitan la cantidad de dinero de los bancos y su capacidad de otorgar créditos”, explicó en conversación telefónica con Efecto Cocuyo.

Sin bolívares, resulta complicado conseguir compradores de dólares. Y por esa razón muchos prefieren cancelar directamente con la moneda extranjera.

“Hay cada vez menos bolívares porque una gran parte quedan congelados en el BCV. Se hace complicado cambiar dólares con bolívares”, indica Marcano.

Desde el pasado 28 de enero el precio del dólar en el mercado paralelo está por debajo del Dicom, variando entre los 3.000 y 3.400 bolívares por dólar. Esto fomenta las operaciones con tarjetas de bancos internacionales, que ahora el Gobierno de Estados Unidos busca regular para “cortar el financiamiento al régimen corrupto” de Nicolás Maduro.

