Comercios luchan por reponer las pérdidas causadas por los apagones

Actividades mermadas. Los apagones que afectan al país desde el pasado 7 de marzo mantiene disminuida la actividad comercial, tanto en la capital Caracas como en el resto del país. Mercancía perdida, jornadas laborales truncadas y caída en las ventas son algunas de las principales afectaciones que han sufrido los comercios en el último mes de interrupciones en el servicio eléctrico.

“Estos nuevos apagones afectan de manera muy diferente a lo que anteriormente hubiésemos vivido en el país”, afirma María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio (Consecomercio).

Además de significar pérdidas en productos terminados, materia prima y equipos, Uzcátegui asegura que ahora tampoco se cuenta con la posibilidad de conseguir créditos que permitan la reposición de los inventarios.

Esto debido a los altos porcentajes de encaje legal que mantiene el Banco Central de Venezuela (BCV) sobre las instituciones financieras del país. Dicha situación obliga a los bancos a congelar más de la mitad de sus fondos y limita su capacidad de otorgar préstamos.

Y ello a pesar de las constantes advertencias de economistas sobre las consecuencias que esta medida pudiera generar en los próximos meses: más contracción económica por falta de inversión.

“La banca nacional no tiene capacidad de financiar a los comerciantes y empresarios que sufrieron pérdidas. Es un adicional a la ya problemática situación que estamos viviendo”, señaló la presidenta de Consecomercio vía telefónica a Efecto Cocuyo.

Y a ello se suman los saqueos contra comercios y empresas, especialmente en el estado Zulia, y las fallas en la distribución de combustible como consecuencia de los cortes eléctricos.

“La paralización completa del aparato productivo genera pérdidas diarias de entre 200 y 260 millones de dólares”, asegura Uzcátegui.

El 100% de los comercios están afectados

Las interrupciones en el servicio de energía eléctrica también afecta al resto de los servicios públicos, como transporte y agua. Y esa situación empeora aún más el escenario para el sector productivo venezolano.

“El 100% de los comercios del país se han visto afectados por los apagones. No pueden funcionar cuando no cuentan con fluido eléctrico, cuando no cuentan con medios de pago, cuando no tienen agua. No hay comercios que hayan funcionado con regularidad”, apunta la empresaria.

Pero también hay otros factores, como la deserción laboral y la descapitalización, que crea un complejo escenario para mantener operaciones.

“No contamos con financiamiento, no contamos con capital, no contamos ni siquiera con producción que permita reponer los inventarios, no hay importaciones. La posibilidad de recuperarse es complicado. Habrá quienes lo logren, pero hacerlo es muy cuesta arriba”, concluye Uzcátegui.

Foto principal: Mairet Chourio

