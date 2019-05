Dos televisoras y dos emisoras sacadas del aire, y 12 periodistas atacados este #30Abr - Efecto Cocuyo

Las señales de la BBC y CNN en inglés sacadas del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que aplicó la misma medida a las emisoras, Radio Caracas Radio 750 AM en la capital del país y Stéreo 99.7 FM en Monagas, forman parte del balance de censura y represión en contra de los medios de comunicación en Venezuela que deja el alzamiento militar a favor de Juan Guaidó, este martes 30 de abril.

Así lo registraron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y las ONG de defensa de la libertad de expresión, Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) y Espacio Público.

El Sntp también dio a conocer los ataques, hostigamientos que tanto los cuerpos de seguridad a las órdenes de Nicolás Maduro como civiles armados aliados del oficialismo e incluso manifestantes opositores, aplicaron contra ocho periodistas, dos reporteros gráficos y dos camarógrafos:

1. Isaac González, compañero de labores de Efecto Cocuyo, fue agredido y asaltado por colectivos chavistas en Petare en horas de la mañana cuando cubría información en la zona.

2. La periodista Andreína Ramos de VPI TV fue afectada por el lanzamiento de una bomba lacrimógena en Barquisimeto, estado Lara. Ella reportaba la manifestación a favor de Guaidó en la ciudad crepuscular.

3. Funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le dispararon perdigones al reportero gráfico de El Informador de Lara, Julio Colmenarez, quien resultó herido en una de sus manos.

4. El periodista del diario Nuevo Día, Gerardo Morón y el reportero de Fundacite, Elvis Ocando, en Falcón, fueron hostigados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Coro. Les querían robar sus equipos.

5. El locutor José Mercedes Muñoz Leonett fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Lo sacaron de la emisora de radio Stéreo 99.7 FM por transmitir el alzamiento militar.

6. El reportero Euclides Sotillo, quien labora en Venevisión, fue hostigado por manifestantes de la oposición en El Paraíso. Intentaba informar sobre lo que sucedía en la Comandancia General de la GNB.

7. El periodista Rafael Aníbal Camacho, de Venevisión, fue hostigado en el distribuidor Santa Fe y en Altamira por manifestantes opositores. Cubría la manifestación a favor de Juan Guaidó.

8. El periodista Manuel Cobela y el camarógrafo Luis Ribas, de Venevisión, fueron hostigados por manifestantes opositores en la plaza Francia de Altamira. Le lanzaron botellas de agua, empujaron e intentaron agredirlos.

9. Nelsy Oviedo, periodista de Venevisión, también fue atacada por manifestantes opositores que la escupieron cuando realizaba su trabajo en el distribuidor Altamira. Debió retirarse del lugar por razones de seguridad.

10. La periodista de VPI TV, María Gabriela Quintero y su colega Gerard Torres, de TV Venezuela Noticias, fueron atacados por colectivos armados identificados con el chavismo en Maracaibo, estado Zulia.

11. Al reportero gráfico del diario El Tiempo de Puerto La Cruz, Samir Aponte, funcionarios de Polianzoátegui, le robaron su moto. Sucedió mientras cumplía con su trabajo al tomar fotografías de una protesta, en el sector Tronconal de Barcelona.

La directora de Ipys Venezuela, Marianela Balbi, denunció que Conatel ordenó sacar de la parrilla de la televisión por suscripción, Directv, las señales de los canales internacionales BBC de Londres y CNN Internacional. Ocurrió entre las horas del mediodía y la tarde este 30 de abril.

Lo mismo ocurrió contra Radio Caracas Radio 750 AM. Fue la primera emisora que sacaron del aire por transmitir el alzamiento militar en la capital del país. La excusa de Conatel fue “la extinción” de la concesión que desde hace 17 años tenía vencida, pero que en ese lapso se negaron a renovarles.

#AlertaSNTP | De esta manera #Conatel ordena el "cese inmediato" de las operaciones de @RCR750 . Declara no ocupado el espacio radioléctrico ocupado por esta emisora que cuenta 89 años de transmisión ininterrumpida #30Abr pic.twitter.com/5ywVO6UMSZ

En la ciudad de Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora al oeste de Monagas, además de llevarse detenido al locutor Muñoz Leonett, por decisión del alcalde de la localidad, Raúl Brazón (PCV), clausuraron la emisora Stéreo 99.7 FM.

El observatorio de Internet, Netblocks, registró el bloqueo de ABA por parte de Cantv, de redes sociales como Twitter e Instagram, así como las plataformas multimedia Youtube, Soundcloud y Periscope y el buscador de Microsoft, Bing.

Urgent: Multiple internet services restricted in #Venezuela amid military-supported uprising following #OperacionLibertad calls; incident ongoing – follow live article for updates #KeepItOn #30Abr ⬇️https://t.co/9qTM20Ps62 pic.twitter.com/Nc1WD1xOO7

— NetBlocks.org (@netblocks) April 30, 2019