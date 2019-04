Periodista de Efecto Cocuyo agredido por colectivo: Me hicieron una llave y me intentaron asfixiar - Efecto Cocuyo

“Me hicieron una llave y me comenzaron a asfixiar”. Así relató el periodista de Efecto Cocuyo, Isaac González, la agresión y el asalto del que fue víctima la mañana de este martes, 30 de abril, por parte de un grupo de 20 hombres armados con piedras y palos e identificados con el chavismo.

González hacía el registro del comportamiento de los caraqueños en Petare, cuando los hombres rodearon la moto en la que se movilizaba, comenzaron a interrogarlo y después de varios minutos le hicieron una llave para bajarlo de la unidad.

Estaba a las 9:00 de la mañana en el puente Lebrún del municipio Sucre. Desde allí hacía videos y fotos de cómo se movilizaban los petareños en el transporte público superficial y el estado de los negocios en la zona.

“Cuando llegamos a la altura del puente Lebrún aparecieron por lo menos 20 personas; eran hombres que rodearon la moto, comenzaron a preguntarme qué estaba haciendo yo y les dije que era periodista de Efecto Cocuyo, pero ellos me dijeron que yo estaba apoyando un golpe de Estado, que era hijo de (Alberto Federico) Ravell”, contó González sobre la agresión y asalto del que fue víctima.

Añadió que cuando vio a los sujetos, se guardó el teléfono en uno de los bolsillos, pero los hombres armados lo bajaron a golpes de la moto.

“Me empezaron a registrar los bolsillos. Me sacaron el celular y el carnet me lo tiraron al piso. Me seguían ahorcando, me decían groserías. Uno me dio un golpe en la cara y me tumbó los lentes que cayeron en el piso y se rompió uno de los cristales”.

Uno de los sujetos le pidió al resto que lo dejaran tranquilo porque González solo estaba trabajando, pero los demás continuaron dándole golpes y lo amenazaban con darle más golpes.

“Fueron alrededor de 10 minutos de gritos y agresiones, después cuando vieron que tenía un chaleco me lo empezaron a pedir y me querían quitar el casco. Por suerte uno de los colectivos me defendió. Me amenazaron con agredirme porque no colocaba la clave del teléfono que me quitaron”.

Tras varios minutos de forcejeo e incluso de reclamarle al motorizado por qué estaba apoyando al presidente encargado, Juan Guaidó, tanto a González como al conductor de la unidad los dejaron ir.

“Me empujaron y me dijeron que me fuera y no regresara más nunca. Cuando les pedí el teléfono me dijeron que me iban a joder”, recalcó González.

Agresiones en Lara

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) también registró las agresiones contra dos periodistas en el estado Lara. En Barquisimeto los cuerpos de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas contra un periodista de VPI TV y al reportero gráfico del diario El Informador, Luis Colmenarez, le dispararon perdigones en una mano.

#AlertaSNTP | El reportero gráfico Julio Colmenárez del diario @ElInformadorVE tiene fractura de radio en la mano izquierda y al menos cinco perdigones alojados en ambos brazos.

Tiene un golpe en el pecho por la descarga de perdigon, aunque usaba chaleco antibalas. #Lara #30Abr pic.twitter.com/H78mWHc9QY — SNTP (@sntpvenezuela) April 30, 2019

Detienen a locutor en Monagas

A Efecto Cocuyo una fuente informó que en la ciudad de Punta de Mata, en el estado Monagas, se llevaron detenido al locutor Jesús Mercedes Muñoz Leonett, cuando transmitía el alzamiento militar en Caracas.

Según la fuente, Muñoz Leonett fue sacado a la fuerza de la emisora Stereo 99.7 FM por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el alcalde del municipio Ezequiel Zamora, Raúl Brazón.

Además clausuraron la emisora, que se suma al cierre ordenado por Conatel de Radio Caracas Radio 750 AM, la mañana de este martes, 30 de abril.

Hostigan a periodistas de Venevisión

En la avenida Francisco de Miranda, un equipo del canal Venevisión fue hostigado, amedrentado y estuvo a punto de ser agredido la tarde de este martes, cuando manifestantes opositores se abalanzaron en su contra, mientras hacían la cobertura de la protesta frente a la plaza Altamira.

La periodista de Efecto Cocuyo, Ibis León, contó que gracias a la intervención de otros colegas impidieron que los golpearan, aunque les lanzaron botellas de plástico y les gritaron groserías.

Ataques de la Dgcim en Falcón

En el estado Falcón, el Sntp informó sobre el ataque al periodista Gerardo Morón, del diario Nuevo Día, a quienes atacaron efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

#AlertaSNTP | El periodista Gerardo Morón, del diario @nuevodiaenlinea, y el reportero gráfico de @fundacitefalcon, Elvis Ocando, fueron sometidos por efectivos de la Dgcim, frente al cuartel Atanacio Girardot, en #Coro, #Falcón. Trataron de arrebartarles sus equipos #30Abr — SNTP (@sntpvenezuela) April 30, 2019

Foto: Mairet Chourio

