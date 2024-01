Todo está más caro. Esa es la respuesta de diversos venezolanos en Argentina. Las primeras semanas del gobierno de Javier Milei han traído nuevas medidas con las que el recién electo presidente busca frenar la crisis económica que vive la nación sureña. Sin embargo, los ajustes y la inflación se han combinado para que aumenten los precios de diferentes servicios, así como de los alimentos.

Los alquileres y el transporte público también preocupan a los venezolanos que tomaron como destino Argentina para empezar de nuevo lejos de su tierra. Algunos aseguran que quieren quedarse y esperar los efectos que tendrán las medidas de Milei, pero hay otros que ya están pensando en hacer las maletas y volver a migrar.

Efecto Cocuyo consultó a varios migrantes venezolanos en Argentina para conocer sus historias y sus opiniones sobre cómo es vivir en la Argentina gobernada por Javier Milei.

“Esperar y respirar la crisis”

Ariana Melean es venezolana. Vive en Argentina desde hace varios años y ha podido ver cómo han cambiado las cosas con diferentes gobiernos del país sureño. Aunque no le ha afectado el aumento de la gasolina, sí ha sentido el alza en otros aspectos. “Todo ha subido de precio. No sabría decirte con exactitud pero realmente en el último mes he notado como lo básico ha subido de precio más de una vez”, comentó a Efecto Cocuyo.

Ariana asegura que ella y su pareja decidieron invertir el dinero de aguinaldo para comprar comida al mayor. “Así aprovechamos esa entrada de dinero y no se nos devalúa”, dijo la venezolana.

“Lo que sí aumentó fue el pasaje en colectivo y tren, fue sustancial el aumento, pero aún no siento el impacto en mi vida. Queremos buscar la manera de siempre estar activas en bicicleta lo más posible”, relató Ariana. En su caso no tiene que preocuparse por pagar alquiler pues vive en un lugar que quedó para su pareja. “Sí, he pensado irme. Pero me gusta estar acá, me toca honestamente esperar y respirar la crisis a ver cómo evoluciona la situación”, aseguró la migrante venezolana.

Otros prefieren no esperar y buscan nuevos destinos

Mientras hay venezolanos como Ariana que han decidido aguantar las medidas y la crisis, otros prefirieron adelantarse a los hechos. Es el caso de Yuni Pérez, quien conversó con Efecto Cocuyo en pleno vuelo hacia otro país. “Mientras respondo voy en un vuelo camino a México a iniciar un nuevo trabajo que acepté, por lo que si, dada la creciente crisis económica decidimos intentar en otra latitud principalmente por los aumentos que sin lugar a duda ya nos afectan en vivienda, educación y alimentos”, dijo la venezolana.

“Con mucho dolor lo decidimos porque la realidad es que nos gustaba muchísimo vivir en Buenos Aires y en Argentina en general, de corazón espero que todo mejore porque quitando del lado el tema económico la calidad de vida es increíble”, recordó Pérez. Sin embargo, Yuni aseguró que empezó a notar los aumentos en agosto de 2022 y dice que fue en respuesta a la incertidumbre que había en el aspecto político.

“Los precios se fueron acelerando entre el 10 y 20%. En algunos rubros los aumentos fueron mensuales en otros llegaron a ser quincenal. Comencé a recortar gastos principalmente de comer en la calle ya que los sueldos no aumentaban a la par, aunque en mi caso en mi trabajo y en el de mi esposo nos ajustaban por inflación pero trimestral. Lo que más nos afectaba era el aumento mensual del colegio de nuestro hijo, la ropa”, relató Yuni Pérez.

Dos jóvenes venezolanos en Argentina

Cristhian y Camilo son dos jóvenes venezolanos que viven en Argentina desde hace varios años. Ambos salieron de Caracas con la ilusión de hacer vida en un nuevo país, al menos por unos años. Ambos han visto cómo ha sido la subida de precios en las últimas semanas, especialmente en el combustible y en la comida. “Por ejemplo, la carne está en casi 7000 pesos por kilo, y la última semana de diciembre estaba entre 3500 y 4000”, dijo Cristhian Ruíz a Efecto Cocuyo.

“La gasolina, lo mismo, pero en este caso, ha sido exponencial y desde que el presidente Milei asumió, el combustible tuvo 3 ajustes entre el 27% y 37%. Los servicios públicos como el gas, la luz y el agua fue una de las cosas que más ha pegado. De igual manera, el transporte público dejó de ser subsidiado. Buenos Aires es muy grande y mucha gente vive a las afueras. Desde el 1 de enero el pasaje pasó a costar casi 200 pesos”, relató Ruíz.

Camilo Rito es artista dedicado al tatuaje y en su profesión tiene que trabajar lo más que pueda para mejorar sus ingresos, pero también para darse a conocer en ese mundo. Él ha visto cómo han aumentado los precios en pequeños establecimientos. “Los chinos suelen tener todo más caro. Hay cadenas que sí tienen descuentos. No es mucho pero es una opción que te dan”, comentó Rito a Efecto Cocuyo. En su caso tampoco le afecta del todo el aumento del combustible pues anda en transporte público y estos pasajes todavía no han subido.

En el caso de Rito, una de las preocupaciones principales es el tema de los alquileres, pero todavía no han aprobado la nueva ley. Sobre irse o quedarse en el país, el artista venezolano asegura que siempre ha sido una opción. “Siempre quise irme, pero más por cosa mía. Conozco gente que se ha querido ir del país, conozco gente que se fue y también conozco gente que no quiere ir de acá”, destacó Rito.

