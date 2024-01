El Instituto de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) reveló que los precios al consumidor en ese país aumentaron 25,5 % en diciembre, respecto a noviembre, y 211,4 % en un año.

La cifra revelada por el organismo oficial supone el indicador más alto en tres décadas, desde el período de hiperinflación de finales de la década de los ochenta y comienzo de los noventa, entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Con ese resultado, Argentina es ahora el segundo país con mayor inflación del mundo, superando a Venezuela y a medio punto porcentual del Líbano, que por ahora encabeza el ránking.

El Observatorio Venezolano de Finanzas reveló el lunes que en 2023 hubo una inflación de 193% en el país caribeño, una caída significativa desde el 305% registrado en 2022.

Venezuela vivió una hiperinflación de poco más de cuatro años entre noviembre de 2017 y enero de 2022, según cifras oficiales. Todavía el Banco Central de Venezuela no ha publicado la cifra oficial de 2023.

El caso del Líbano es distinto porque aún no se conoce el número de diciembre, pero la interanual hasta noviembre pasado era de 211,9%, de acuerdo con la Administración Central de Estadísticas de ese país.

Según el monitoreo de páginas especializadas, como Trading Economics, estos son los únicos tres países del mundo con más de 100% de inflación acumulada en un año, aunque lugares como Siria han dejado de compartir datos de forma regular.

El 25,5% mensual en Argentina no solo está entre los peores registros a nivel global, si no que la comparación con el resto de los países no es ni cercana.

En el mismo índice de Trading Economics solo 17 países tienen más inflación en todo un año que lo que Argentina acumuló solo en un mes, diciembre. El mayor aumento de precios en 2023 se registró en bienes y servicios con un 32,7%.

Otros rubros muy castigados son salud, transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas.

El país atraviesa una crisis económica en medio de un cambio de gestión. La medición del último mes del año refleja las medidas tomadas durante el gobierno de Alberto Fernández y el de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre.

La gestión de Fernández dejó el país con una clara espiral inflacionaria ascendente. En noviembre, Argentina registró un aumento del índice de precios de 12,8% y una interanual del 160,9%, según el Indec.

Sin embargo, esta tendencia se profundizó cuando asumió el actual presidente y luego de la devaluación de la moneda y la liberación de algunos precios.

Ahora, el nuevo mandatario afronta uno de los mayores retos que él mismo se planteó en la campaña: evitar una hiperinflación y comenzar el descenso de un índice que viene castigando el bolsillo de los argentinos desde hace décadas.

Hace poco más de un año los argentinos festejaban el primer puesto en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Hoy esperan el resultado de la inflación del Líbano para ver si toca colgarse una nueva medalla que nadie quiere ganar.

Con información de CNN

