Un grupo de 205 migrantes venezolanos retorna a su país desde Estados Unidos

Un total de 205 venezolanos retornaron este miércoles a su país desde Estados Unidos, luego de haber hecho escala en Honduras, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria de la gestión chavista.

En su cuenta de Telegram detalló que, del total de retornados, 184 son hombres y 21 mujeres, quienes cumplirán «con protocolos de seguridad y salud».

Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia expresó que «este vuelo reafirma el compromiso del Gobierno venezolano de garantizar el retorno digno y seguro de quienes decidieron volver a su tierra».

El pasado viernes, 207 migrantes deportados por EE.UU., entre ellos 17 menores de edad, llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de Texas, informaron entonces las autoridades.

Han vuelto casi 10 mil migrantes venezolanos

Según cifras oficiales, 9.889 venezolanos han regresado a su país en 54 vuelos desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El chavismo asegura que los viajes son parte de la Misión Vuelta a la Patria, que, según las autoridades, busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al país, además de recibir a los connacionales deportados por EE.UU.

Además, según la cartera de Interior, este programa brinda «acompañamiento social, oportunidades de reinserción en el país y apoyo logístico» para los retornados.

El pasado 18 de julio, la Casa Blanca y Miraflores acordaron un canje por el que Maduro envió 10 estadounidenses que tenía encarcelados en el país a cambio de los 252 migrantes venezolanos que Donald Trump envió a El Salvador a una cárcel de máxima seguridad entre los meses de marzo y abril pasados.