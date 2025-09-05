Juez federal bloquea decisión de Trump de eliminar TPS para venezolanos

El juez federal de distrito Edward Chen anuló la decisión del Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) de eliminar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos.

Este viernes, 5 de septiembre, se dio a conocer el fallo judicial que da estatus legal a más de 500 mil venezolanos, que se benefician de este programa migratorio desde el año 2021, un grupo; mientras que otro lo recibió en el año 2023.

La decisión se conoce el mismo día que el DHS pidió a los venezolanos con el TPS de 2021 tomar sus previsiones para abandonar suelo estadounidense antes de noviembre de este año al oficializar el fin del programa que se creó durante la gestión del demócrata Joe Biden.

Este fallo se produce después de que en julio organizaciones defensoras de migrantes introdujeran una demanda a favor de los beneficiarios del TPS, que rechazaron las alegaciones del DHS de que las condiciones tanto en Venezuela como en Haití habían mejorado, lo que hacía inviable el TPS para los nacionales de esos dos países.

«Por 35 años el estatuto de TPS ha sido aplicado fielmente por Administraciones presidenciales de ambos partidos […] con la consulta y participación del Departamento de Estado y de otras agencias, en procesos que implican análisis y revisiones cuidadosas», dijo el juez en su fallo, recogió la cadena Telemundo.

Chen argumentó que la secretaria del DHS, Kristi Noem, «violó la ley» al eliminar el estatuto y la velocidad en la que lo anunció, así como el corto lapso para buscar a los beneficiarios alternativas legales para estar en EEUU.

Escalada entre EEUU y Venezuela

Los anuncios se producen en medio de la escalada entre Caracas y Washington por el despliegue militar a gran escala de EEUU en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, en lo que la Casa Blanca alega como una operación contra el tráfico de drogas, mientras Miraflores lo considera un intento del gobierno estadounidense para provocar «un cambio de régimen» en Venezuela.

Las tensiones subieron el martes después de que Trump ordenó atacar una lancha y acabar con la vida de sus 11 tripulantes, a quien el estadounidense llamó «terroristas» y miembros de la banca crminal de origen venezolano Tren de Aragua. El chavismo reaccionó primero diciendo que el video que mostró el mandatario estadounidense se creó con inteligencia artificial, aunque después el líder chavista Nicolás Maduro calificó de «crimen» el ataque a esa embarcación.

Además, el Pentágono denunció al final del jueves el sobrevuelo de dos aviones de combate venezolanos, F-16, sobre uno de los buques de guerra estadounidenses ubicaodos en el Caribe.

Con información de Telemundo