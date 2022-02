Liberan a hermana del niño asesinado en Trinidad y Tobago este #9Feb

La niña venezolana Danna Santoyo, de dos años de edad, fue entregada a sus padres este 9 de febrero de 2022, en Trinidad y Tobago. El hecho ocurre cuatro días después de que su hermano de un año fuese asesinado por la Guardia Costera del país caribeño, mientras intentaban entrar con su madre de forma ilegal a la isla, en una embarcación donde iban otros 18 migrantes.

Darielvis Sarabia, mamá de los dos infantes, está en recuperación en el hospital Sangre Grande por una herida de bala en la clavícula. Desde el sábado 5 de febrero, la pequeña Danna se mantuvo en el centro de reclusión de Chaguaramas, junto con una amiga cercana de sus padres y las demás personas que iban en el bote.

«Hoy les hicieron entrega de la niña. Estamos muy contentos por ese lado. Por lo menos ya tienen a su muchachita y ella está bien», confirmó Elvis Sarabia, el abuelo de Danna, quien lleva ocho meses viviendo en territorio trinitense. Afirma que todavía no ha visto a Darielvis, porque no lo dejan entrar al hospital, pero comenta que ha mantenido contacto telefónico con ella.

📷 @VPITV informó que Yermi Santoyo, padre del bebé asesinado por la Guardia Costera de 🇹🇹 #TrinidadyTobago, se trasladó hasta la oficina forense para identificar el cuerpo de su hijo. Santoyo estuvo acompañado de funcionarios de la embajada de Venezuela y de la ONG La Casita. pic.twitter.com/PaqKHUuppa — Servicio de Información Pública (@infopublicave) February 9, 2022

Por otro lado, Yermi Santoyo, papá de Yaelvis (el bebé fallecido) y Danna, acudió en horas de la mañana de este miércoles al Centro de Ciencias Forenses de Trinidad y Tobago para identificar el cuerpo de su hijo. Fue acompañado por miembros de la embajada venezolana.

Lo que sigue

Hasta ahora, familiares de Sarabia y Santoyo no han aclarado su situación en la isla. No saben si volverán a Venezuela o se quedarán en el país.

«Ellos están en muchos trámites ahora. Ella sigue en recuperación y, hasta lo que me dijeron esta mañana, no había salido del hospital. No nos han dicho lo que harán después», expresó Elvis Sarabia a Efecto Cocuyo.

Orlando Moreno, miembro de la ONG Foro Penal, indicó en su cuenta oficial de Twitter que el resto de los migrantes que continuaban retenidos en Chaguaramas serían deportados a Venezuela este miércoles 9 de febrero. Sin embargo, esta versión no ha podido ser confirmada.