Fiscales de 20 estados de EEUU se oponen a plan de Biden para venezolanos y cubanos

Fiscales de 20 estados de Estados Unidos presentaron una demanda, liderada por Texas, para impedir la aplicación de un plan migratorio del gobierno de Joe Biden que permitiría la llegada de 30.000 migrantes al mes desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

La agencia de noticias española Efe reportó que entre los estados que se oponen a la entrada de nuevos migrantes de estos países, donde hay crisis políticas, sociales y económicas, se encuentran Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, donde hay gobernadores republicanos.

El fiscal de Texas Ken Paxton, quien lleva la batuta en la oposición al plan migratorio, alega que permitir la entrada de personas de esos países supondrá una carga a las administraciones de estos estados, donde ya hay una llegada de personas que ingresan por la frontera sur.

Texas Tribune, un diario texano, destacó que el plan de Biden permitiría que entren al año unas 360.000 personas migrantes de estas cuatro naciones.

Parole humanitario para cuatro países

El pasado mes de octubre se anunció un plan para la población venezolana que tenía previsto otorgar visa a 24 mil personas de esa nacionalidad, que presentaran una serie de requisitos migratorios y de salud, pero además contar con un patrocinador en suelo estadounidense, que sería responsable de esa venezolana o venezolano o su grupo familiar durante dos años.

La medida, que recibió críticas de organizaciones defensoras de derechos de migrantes, le permitió a Estados Unidos a cortar el flujo de venezolanos que ingresaron por su frontera con México, que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 superaron las 150.000 personas.

Qué dice Texas sobre el parole

Este mismo programa, conocido como parole humanitario, es el que se pretende aplicar a 30 mil migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, al que se oponen estos 20 fiscales estatales.

“El programa de libertad condicional establecido por el Departamento falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo”, se lee en la demanda, según Texas Tribune.

El escrito se presentó ante un tribunal del Distrito de Victoria, Estados Unidos, una nueva batalla legal que sigue a la decisión de la Corte Suprema del país de impedir la eliminación del Título 42, como en noviembre decidió un tribunal federal de ese país.

El diario texano recuerda que con Paxton al frente de la Fiscalía de Texas, este funcionario ha presentado más de 20 demandas contra los planes y políticas de migración del gobierno de Joe Biden.

Con información de Efe y Texas Tribune