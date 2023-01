Eurodiputados piden nueva conferencia de donantes para migrantes venezolanos

Eurodiputados de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo pidieron este miércoles la celebración de una nueva conferencia de donantes para los migrantes y desplazados venezolanos y las comunidades que los acogen, y que se cumplan las contribuciones hechas en las anteriores.



El eurodiputado del Partido Popular Leopoldo López, que encabezó la misión que esta subcomisión parlamentaria envió del 19 al 21 de diciembre pasados a la frontera ente Colombia y Venezuela para evaluar sobre el terreno principalmente la situación de los desplazados, repasó los principales puntos del informe elaborado después.



El tráfico de personas en los pasos entre Venezuela y Colombia “ha ido disminuyendo” pese a que “no deja de ser una situación bastante crítica, como pudimos observar”, según dijo en una sesión de esa subcomisión.



Por ello, afirmó que en el informe de la visita han incluido la sugerencia de dirigirse a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o al alto representante comunitario para la Política Exterior, Josep Borrell, a fin de “estimular la celebración de la próxima conferencia” que recabe apoyos para hacer frente a la crisis humanitaria que representa la salida de tantos venezolanos que huyen de la crisis en su país.



Lamentó, además, que tras las promesas logradas en las dos conferencias anteriores, “la transformación en realidades ha sido bastante deficiente; deberíamos tomar una parte más activa”, resumió.

Mayor participación

En la misma línea se pronunció el socialista Nacho Sánchez Amor, quien pidió “mayor implicación” de las instituciones europeas para impulsar una conferencia de donantes.



La liberal Soraya Rodríguez hizo hincapié, más allá de la cuestión migratoria, en las dificultades de Colombia al tener que enfrentarse todavía a la violencia de grupos disidentes de las FARC que no aceptaron el proceso de paz, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los narcotraficantes.



López indicó que entre Venezuela y Colombia “sigue habiendo una enorme transferencia de personas”.



Muchos venezolanos llegan a Colombia para quedarse allí pero muchos también continúan su viaje hacia otros países del sur del continente o hacia Estados Unidos a través de la frontera con Panamá y de “una selva tropical sumamente densa que está dejando cadáveres sembrados en esa zona, a razón de más de mil diarios, según nos informaron las autoridades”, explicó el eurodiputado.



Ese paso en cuestión lo cruzan diariamente entre 5.000 y 7.000 personas, el 70 % de ellas venezolanas, apuntó, a la vez que llamó la atención por los caminos irregulares que se formaron mientras estuvieron cerradas las fronteras antes de que Colombia y Venezuela retomaran las relaciones diplomáticas.



“Verdaderos caminos para la muerte o la desgracia”, como los describió López, al estar controlados por la guerrilla o mafias.



Según indicó, cada día unos 100 menores no acompañados son secuestrados para ser utilizados luego como soldados, mulas de los narcotraficantes o agricultores forzados, “una forma de esclavitud”, afirmó.



También alertó de las mujeres que resultan violadas o utilizadas luego en trata.



López llamó la atención igualmente sobre los hijos que nacen de parejas venezolanas y que no gozan de nacionalidad colombiana “simplemente por nacer en ese territorio” y resultaban apátridas, pero valoró el trabajo iniciado por el expresidente colombiano Iván Duque para otorgarles la nacionalidad a unos 100.000 niños.



También destacó la política migratoria continuada por Gustavo Petro para conceder un permiso temporal de residencia de diez años a 2,5 millones de venezolanos, de forma que puedan acceder a los servicios públicos e ingresar en el mercado de trabajo.