Embajador James Story visita Necoclí y conversa con migrantes

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, visitó este sábado la localidad de Necoclí, en Colombia, donde se reunió con los migrantes que se encuentran allí y que esperan poder partir con rumbo hacia Estados Unidos.

El diplomático grabó un video en el que reporta que encontró mucha desinformación entre los migrantes que ahora están en Colombia. Desde allí dijo, en menos de un minuto, que entre los migrantes se corrió la voz de que había un período de gracia de 90 días, pero que esto no es cierto.

“La frontera está cerrada. No tienen que renunciar al ingreso a nuestro país (EEUU). Hay una manera de llegar y de pedir la entrada desde su hogar por favor no trate de cruzar la frontera, es peligrosísimo y una vez que ustedes lleguen a eeuu no los van a dejar entrar con los beneficios que ustedes están buscando”, dijo el embajador Story.

Lee más en: Departamento de Seguridad Nacional de EEUU desplegará nuevos puntos de control migratorio en la frontera

Esta tarde, Blas Núñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, reiteró que los venezolanos que lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos serán deportados y perderán el acceso a solicitar el ingreso al país con un patrocinante.

El funcionario desmintió la información que circula entre los migrantes venezolanos que están con rumbo a Estados Unidos y que caminan por México.

“Si cruzan nuestra frontera ilegalmente, o si entran a México, Panamá ilegalmente, van a ser devueltos a México y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal», le dijo el funcionario al periodista de la Voz de América, Jorge Agobian, durante una entrevista.