Petro ordena dar asistencia a migrantes que cruzan por el Darién

El aumento del flujo migratorio por el Darién, la selva que divide a Colombia de Panamá, fue el foco de atención del presidente colombiano Gustavo Petro en un acto público este 28 de septiembre.

Al juramentar al nuevo director de Migración Colombia, el organismo que se encarga del control de migrantes en el vecino país, el gobernante colombiano ordenó dar asistencia del gobierno a quienes «están recorriendo la ruta de la muerte«, dijo.

Más de 100 mil personan han hecho el viaje por el llamado Tapón del Darién este año, de los cuales poco más de 80 mil son venezolanos. Le siguen haitianos y cubanos, que después de usar esta zona inhóspita, continúan su tránsito hacia Estados Unidos, tras caminar por Centroamérica.

Petro sobre el Darién

El Darién «debe tener una ruta de asistencia del Estado colombiano. Yo pienso que nuestro papel es asistir, en una zona geográfica que, como sabemos, es dificilísima«, aseguró Petro, quien enseguida añadió que existe la necesidad de «una presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».

«Ojalá no la recorrieran, pero me parece fundamental, porque es mejor que el Estado esté, a que no esté, con las cosas que están ocurriendo allí a miles de personas, incluidas colombianos y colombianas» sostuvo.

Habló incluso de prestar la ayuda con un helicóptero de ser necesario. “Nuestro papel es asistir en una zona geográfica difícil. Mantener allí, quizás con asistencia en helicóptero atender a las personas que están en esa ruta de la muerte”, insistió.

Critica estatuto para venezolanos

Petro también aprovechó para hablar de la situación de los migrantes venezolanos que llegaron en los últimos años a Colombia y lamentó que «hasta ahora hay un estatuto especial que permite permanecer Colombia, pero no permite acceder a los derechos en Colombia».

El estatuto, que ha sido ampliamente apoyado por instancias de la ONU al permitir darle protección a las y los migrantes de Venezuela se aprobó en el gobierno de Iván Duque.

El presidente colombiano insistió en «avanzar con los recursos que internacionalmente se han otorgado durante todos estos años últimos, con un tratado que hay que impulsar a nivel latinoamericano, a nivel de la Comunidad Andina», con la intención de «lograr la plena integración de las personas que provienen de Venezuela a Colombia».

Esto suponer «habilitar a esta población a integrarse productivamente», mientras que tiene un valor fundamental «la escolaridad».

Como lo dijo el pasado lunes 26, cuando se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela, reiteró que «una tarea fundamental es la homologación rápida de títulos, tanto de colombianos allá, que son millones, como de venezolanos acá, que también son millones», agregó.

Con información de Efe