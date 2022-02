Ampliar zanja en Colchane no detendrá paso de migrantes hacia Chile, advierten organizaciones

Ni la militarización de la frontera norte ni el venidero cambio presidencial en Chile ha detenido a los miles de migrantes venezolanos que siguen intentando cruzar hasta el país sudamericano, en medio de un clima extremo. Según cifras de la policía chilena, en lo que va de año ya se han contabilizado 3.000 ingresos irregulares a través de vías clandestinas.

Entre la localidad chilena de Colchane y Bolivia, paso fronterizo de migrantes y refugiados, se extiende una zanja por 100 metros aproximados, que fue cavada en 2017. Entre este 21 y 22 de febrero, esta fosa de 1,20 metros fue profundizada por autoridades chilenas, informaron organizaciones y activistas. No obstante, el gobierno declaró que solo se estaba realizando un «despeje» del sitio.

«Lo que hay hoy día en Colchane es una maquinaria que va a lograr hacer una mantención, vale decir, el despeje de toda aquella estructura que permita el paso, sobre todo para quienes están ejerciendo el contrabando y tráfico de migrantes», notificó el ministro de Interior de Chile, Rodrigo Delgado, el lunes pasado.

«La medida no corresponde con la realidad en Chile. Ningún país puede por sí solo encargarse de la movilización forzada venezolana. El problema de la movilización no se trata de una crisis migratoria, se trata de una crisis humanitaria. No se le puede seguir dando enfoque de una crisis migratoria a una crisis de refugiados y de personas que necesitan protección internacional», dijo Patricia Rojas, presidente de la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile).

En los primeros siete meses de 2021, se detectaron 23.673 ingresos de venezolanos por pasos no habilitados, de acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

#22Feb #CrisisMigratoria@IdaniaChirinos: Zanja de 1.20 metros de profundidad que se extiende a lo largo de 300 metros en la frontera entre Bolivia y Chile,en Colchane. Se está profundizando de nuevo para impedir el paso de migrantes,la mayoría,venezolanos pic.twitter.com/ZgjXPdU2CX — Reporte Ya (@ReporteYa) February 22, 2022

Situación compleja en Colchane

Rojas confirmó a Efecto Cocuyo que la situación en el albergue levantado por el gobierno a poca distancia de Colchane es compleja: no resulta posible, desde el punto de vista logístico, ofrecer refugio a la cantidad de hombres, mujeres y niños que ingresan desde Bolivia.

«Efectivamente, los albergues de la zona norte están a su máxima capacidad, pero también hay personas que evitan tener contactos con ellos, esto por tener miedo a las devoluciones en caliente que estipula la nueva Ley de Migración», dijo Rojas.

Comentó que cada vez más venezolanos terminan caminando en la carretera, en el altiplano andino, lo que es preocupante, puesto que las distancias entre poblaciones son muy largas y las condiciones climáticas pueden afectar gravemente la salud. Algunos intentan llegar a Iquique, una ciudad frente al Océano Pacífico, ubicada en el Norte Grande de Chile.

Militares realizan trabajo en zanja de Colchane y Gobierno aclara que es una mantención para evitar el paso indiscriminado de inmigrantes. pic.twitter.com/Rx74XkwTVQ — Radio Amiga Talca (@RadioAmigaTalca) February 22, 2022

Ley de Migración y Extranjería

Para febrero de 2022, Chile es el cuarto receptor de venezolanos en el mundo. De acuerdo con los datos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el país contabiliza 448.138 de migrantes provenientes de Venezuela. No obstante, desde Asovenchile calculan que hay al menos 800 mil y que 300 mil de ellos se encuentran indocumentados.

En abril de 2021, el gobierno chileno promulgó una nueva Ley de Migración, que entró en vigencia el pasado 12 de febrero luego de que se publicaran oficialmente su reglamento. La reciente normativa fue rechazada por organizaciones no gubernamentales, como el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y Amnistía Internacional (AI).

Especialistas explican que el marco legal en Chile ahora facilita la expulsión inmediata de los venezolanos y les permite a las autoridades migratorias del norte regresarlos de vuelta a Bolivia, de forma arbitraria.

«Esta es una ley que se trabajó en la primera administración del presidente Piñera y creemos que ya se queda corta. Nos parece que es un desafío que perjudica a las personas que quieren llegar. Por otra parte, legaliza las devoluciones en caliente que están prohibidas en el derecho internacional. Es importante destacar que también trata asuntos de la Ley del Refugio, lo que nos parece grave porque se empieza a desvirtuar el estatus de refugiado», explicó Rojas.

El director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se sumó al rechazo por la devolución o reconducción de migrantes venezolanos.

“Se trata de un mecanismo que puede traer consigo exponer a personas solicitantes de refugio a ser devueltas a sus países de origen lo que contraviene por cierto el principio de no devolución. Por otra parte este proceso de reconducción inmediata puede incluso exponer a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o de tráfico de personas, además de otras clases de abuso especialmente considerando los casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes”, señaló para la Radio Uchile, el 21 de febrero.

Expectativas de la gestión de Boric

Faltan poco más de dos semanas para que Sebastián Piñera le ceda la banda al nuevo presidente electo, Gabriel Boric. El traspaso de mando de las administraciones comenzó a organizarse desde el pasado lunes 21 de febrero.

«Independientemente del cambio de gobierno, la Ley de Migración que acaba de entrar en vigencia fue aprobada por todos los sectores políticos en Chile. Sin embargo, creemos que el enfoque que va a tener la nueva administración del Estado chileno será de respetar los derechos de las personas que se encuentran en movimientos forzados y que ingresan al país por pasos no habilitados», indicó Patricia Rojas.

Afirmó que Asovenchile ha sostenido conversaciones con personas asociadas a Boric, por lo que se tienen buenas expectativas en cuanto poder trabajar el tema migratorio con la nueva administración.

Sin embargo, el 31 de enero de 2022, Rodrigo Delgado, ministro de Interior, se pronunció públicamente respecto a la situación de los migrantes venezolanos en Chile.

«Como Gobierno nos hacemos cargo de la crítica y mañana vamos a estar en la zona y vamos a estar conversando con los gremios (…) vamos a seguir con las expulsiones, vamos a seguir trabajando con las policías y vamos a seguir reforzando la frontera, pero necesitamos herramientas y esas nuevas herramientas están en la nueva Ley de Migraciones”, dijo.

El 21 de febrero, Delgado recibió en el palacio de La Moneda, la sede presidencial de Chile, a Izkia Siches, quien lo sucederá en el cargo el próximo 11 de marzo. A pesar de ello, aún no se conocen cuáles serán las líneas de acción de la gestión de Gabriel Boric referente a la ola migratoria.

Clima de tensión

Gabriel Boric asume la presidencia de Chile en un momento de tensión por la militarización de las franjas fronterizas y el decreto de un estado de excepción por parte de Sebastián Piñera.

Este 23 de febrero, el parlamento chileno extendió 15 días más la militarización de la zona del sur del país, donde se registra un conflicto entre el Estado y comunidades mapuche desde hace décadas, que se ha agravado en los últimos meses. La medida estará vigente hasta el próximo 10 de marzo, un día antes de que asuma el presidente electo, informó EFE.

A eso se le suma la situación de Colchane, donde ha aumentado la presencia de los cuerpos de seguridad, una semana después de que un grupo de camioneros protestara a finales de enero contra la migración irregular. El país se mantiene a la espera de lo que ocurrirá en las próximas semanas.

«Aquí tiene que hacerse un trabajo de mesas integrales, lo más amplio posible, que convoque no solamente al gobierno central, sino al regional, organizaciones de la sociedad civil y empresariado», puntualizó Patricia Rojas.

En la actualidad, hay 6.041.690 venezolanos migrantes en el mundo, informó la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como RV4.