Bomberos del Distrito Capital confirmaron la muerte de una mujer de 67 años que quedó atrapada entre los escombros de una vivienda, que colapsó durante la noche de este jueves 18 de septiembre en el barrio San José de Cotiza, en Caracas.

Según el reporte bomberil, otras 4 personas, entre ellas un adolescente de 14 años y un bebé de 1 año, resultaron lesionadas tras el derrumbe de la estructura de tres niveles, ubicada en la calle La Esperanza.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos, bajo el mando del coronel (B) Jorge Rada, desplegaron técnicas especializadas de búsqueda y rescate en el lugar. Durante las labores, se logró localizar al menor de edad, identificado como Yare Semenco, quien recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a un centro asistencial cercano.

Lamentablemente, bajo los escombros se encontró el cuerpo sin vida de Noris Semenco. Antes de la llegada de los bomberos, otros tres ciudadanos fueron trasladados al Hospital Dr. José María Vargas: Natali Noguera, de 32 años, con escoriaciones leves; Osmelia Febres, de 60 años, con fractura de clavícula; y Elmir Guerra, de 1 año, quien resultó ileso.

Para coordinar las operaciones, se activó un puesto de comando en escena, que permitió la efectiva administración de recursos y talento profesional.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, acompañada del jefe del Gabinete de Defensa Territorial, Elvis Santi, se presentó en el lugar para supervisar las acciones.

Las autoridades ya finalizaron las labores en el sitio y continúan investigando las causas del colapso.