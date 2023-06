Hallan sin vida a dos adultas mayores en su apartamento en La Campiña

Dos adultas mayores, madre e hija, fueron halladas sin vida y con avanzado deterioro el 16 de junio en su apartamento en la urbanización La Campiña, Caracas. Según las autoridades, ambas murieron en fechas diferentes por causas naturales.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el comisario Douglas Rico, informó que se trataba de María Teresa Echeverría De Franzini, de 95 años, y su hija María Elena Franzini Echeverría (57).

Aunque inicialmente se informó que el hallazgo ocurrió en Chacao, la policía del municipio detalló que tuvo lugar en las residencias Sabana de Plata, calle Mirador con calle Los Huertos, de La Campiña, parroquia El Recreo del municipio Libertador de Caracas.

María Franzini sufría de un trastorno y falleció producto de un infarto dos semanas antes de ser encontradas por bomberos de Caracas, de acuerdo con los hallazgos de la División de Homicidios del Cicpc y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Ella estaba a cargo del cuidado de su madre.

«La madre, al no ser asistida, no logró pedir apoyo y también sufrió un infarto. No se presentaron signos de violencia en el hogar», añadió Rico.

En Venezuela, organizaciones no gubernamentales como Convite estiman que la mayoría de los adultos y adultas mayores dependen de terceros para poder sobrevivir, mientras más de 500.000 adultos y adultas mayores viven solos.