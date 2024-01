Reportes en redes sociales señalan que en la madrugada del 1 de enero de 2024 hubo una riña en el Club Playa Azul de Naiguatá, ubicado en La Guaira, que involucró al presidente de la Junta Interventora de la Cruz Roja Venezolana, Ricardo Cusanno.

Hasta el momento no hay información oficial del club o de autoridades que ofrezcan detalles del hecho o de los afectados. No obstante, Cusanno confirmó en su cuenta oficial de Instagram que hubo un incidente en Año Nuevo con su ex socio, Roberto Antonio Calcaño Merjech, que incluyó agresión física.

Cusanno agregó que fue él quien resultó agredido e insistió en que no amenazó ni atacó a Calcaño. En su perfil de Instagram publicó una foto de sí mismo con la camisa y parte del cuello manchados de sangre, que posteriormente fue borrada y sustituida con una imagen de su familia.

Versiones extraoficiales indican que la causa del conflicto fue el cobro de una deuda de al menos 200 mil dólares y que los implicados se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Este 2 de enero Cusanno señaló que Calcaño Merjech mantiene deudas con él desde hace más de ocho años, aunque no especificó el monto total de estas.

“Ante mi asombro de coincidir con él en la celebración de año nuevo, y aprovechando la oportunidad en vista de la evasión permanente de responder a llamadas y mensajes, me aproximé para pedirle que se hiciera responsable de dicha deuda y de sus actos, por lo que decidió agredirme físicamente”, publicó.

Qué dijo Cusanno sobre el tema

El presidente de la Cruz Roja Venezolana afirmó que el incidente quedó grabado por las cámaras del club, aunque no mostró imágenes al respecto. Añadió que Calcaño Merjech empujó a su suegro de 87 años, quien sufrió una “crisis hipertensiva que debió ser tratada por servicios médicos”

“…decidí retirarme hacia el área de la playa del club. Sin embargo, Calcaño me siguió y lanzó un vaso de metal contra mi cara, por lo que tuve una lesión que debió ser atendida en servicios médicos, situación que evidencias los videos en manos de las autoridades”, posteó en Instagram.

Dijo que la información que se ha publicado en redes sociales es “falsa” y que denunció lo ocurrido ante las “autoridades correspondientes”.

Quién es Ricardo Cusanno

Ricardo Cusanno es un empresario de 47 años, expresidente de Fedecámaras, quien en agosto de 2023 fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como presidente de la Junta Reestructuradora de la Cruz Roja Venezolana.

Es abogado de la Universidad Santa María y cuenta con una especialización en Derecho en la Universidad Metropolitana de Caracas. También se ha desempeñado como presidente del Consejo Superior de Turismo.

Su nombramiento como cabeza de la junta interventora fue criticado por organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos en el país, quienes sostienen que la decisión del TSJ y sus involucrados viola la libertad de asociación en Venezuela, garantizada en la Constitución.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related