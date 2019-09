Liberan a estudiante Michelle Peñalver, informa el Foro Penal

La estudiante Michelle Peñalver, quien fue detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue liberada la noche de este miércoles 18 de septiembre, según informó la ONG Foro Penal.

El director vicepresidente de esta organización, Gonzalo Himiob, destacó en su cuenta Twitter que a las 7:30 de la noche de este miércoles fue dejada en libertad, tras haber sido recluida en la sede de la Dgcim en Boleíta (Caracas).

#18Sep Confirmamos que hoy a las 7:30PM fue liberada de la DGCIM en Boleíta la joven Michelle Peñalver. Fue recibida por su familia y por los abogados y voluntarios del @ForoPenal. Gracias a todos los que estuvieron pendientes nos ayudaron a denunciar su caso ¡Seguimos! — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) September 19, 2019

Peñalver fue detenida el pasado domingo 15 de septiembre en el aeropuerto Santo Domingo, en el estado Táchira, de donde la trasladaron a la Dgcim en la capital del país.

«No me dan muestras ni fe de vida. Mi hija se la llevaron ayer a las 6:30 de la tarde me informaron aquí, le traje el desayuno y no me dejaron dárselo porque me dijeron que no está. No tengo información, el funcionario Pérez Josman, no me dijo por qué se la llevaron y por qué está detenida. Yo les suplico a los que me puedan ayudar porque no sé qué hacer para saber de la vida de mi hija”, dijo este martes la mamá de la universitaria, Yenni Lopez Correa.

Michelle Peñalver es estudiante de comunicación social en la Universidad de Los Andes (ULA) y es hija del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y exjuez militar, Ramón Alí Peñalver Vásquez, a quien detuvieron por el alzamiento de un grupo de militares que el pasado 30 de abril brindó su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado desde las afueras de la Base Aérea La Carlota, en la autopista Francisco Fajardo.

Más temprano, el mismo Himiob había informado que tanto él como otra abogada del Foro Penal interpusieron un «Habeas Corpus en resguardo de su libertad y seguridad personal ya que sigue desaparecida», al referirse a Peñalver.

La ONG denunció que desde su detención y hasta el 17 de septiembre habían pasado las 48 horas correspondientes para presentarla en tribunales, lo cual no ocurrió; pero además no se sabía de su paradero ya que la Dgcim se negaba a ofrecer información dónde la mantenían encarcelada.