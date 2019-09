“No me dan muestras ni fe de vida”, madre de estudiante detenida por la Dgcim - Efecto Cocuyo

La estudiante de comunicación social Michelle Stephany Peñalver López, fue detenida por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando se disponía a salir del país este lunes, 16 de septiembre, en el aeropuerto Santo Domingo del estado Táchira.

Yenni Lopez Correa, madre de Michelle, se trasladó la mañana de este martes, 17 de septiembre, a la sede del Dgcim donde presuntamente tendría detenida a la estudiante y los funcionarios le indicaron que la joven habría sido trasladada a la sede del organismo en Caracas.

“No me dan muestras ni fe de vida. Mi hija se la llevaron ayer a las 6:30 de la tarde me informaron aquí, le traje el desayuno y no me dejaron dárselo porque me dijeron que no está. No tengo información, el funcionario Pérez Josman, no me dijo por qué se la llevaron y por qué está detenida. Yo les suplico a los que me puedan ayudar porque no sé qué hacer para saber de la vida de mi hija”.

La periodistas Sebastiana Barraez, informó a través de su cuenta en Twitter que Peñalver estuvo durante año y medio fuera de Venezuela y regresó hace dos meses para presentar su tesis de grado en la Universidad de Los Andes (ULA).

“Ayer, cuando Michelle Stephany se disponía a sellar su pasaporte para salir del país, fue detenida y la DGIM la tendría recluida en una sede que tiene aviso de Posada en Las Lomas de San Cristóbal. Como siempre DGCIM lo niega”, denunció Barraez.

Según Barraez, a Peñalver la detienen por ser hija del coronel de la Guardia Nacional y exjuez militar Ramón Alí Peñalver Vásquez, que está detenido por el alzamiento militar del pasado 30 de Abril en Caracas. La periodista asegura que la estudiante no tiene “mayor trato” con su padre y que el “Coronel nunca ha apoyado ni afectiva ni económicamente”.

Al cierre de esta nota se desconoce el paradero de Peñalver, quien tiene ya 24 horas desaparecida. Funcionarios del organismo de seguridad no han dado información sobre la detención.