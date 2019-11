"Era extraordinaria, excelente bailarina y súper divertida", así recuerdan a Andrea Calderón - Efecto Cocuyo

“Era extraordinaria, excelente bailarina, era súper divertida, amable, súper compañera de todas”, así recuerda Rosedny Ruiz, a Andrea Calderón Rodríguez, su compañera de clases en el colegio Patronato San José de Tarbes.

La adolescente de 14 años de edad murió tras una estampida en Parque del Este, en Caracas, cuando intentaba ingresar al recinto donde el cantante de trap Neutro Shorty, daría un concierto gratuito, este sábado 9 de noviembre.

En un capilla del Cementerio del Este, se realizaba este domingo, 10 de noviembre, el velatorio de la joven. Entre llantos, familiares y amigos fueron a despedir a Andrea.

“Lo que a ella le encantaba era bailar y pasar tiempo con sus amigas”, contó Ruiz con la voz entrecortada.

Los familiares de Andrea, no declararon a los medios de comunicación, la hermana de Calderón Rodríguez, indicó que no daría entrevistas. “Yo he visto como han hecho memes con lo que pasó”, comentó.

Amparo García, de 70 años de edad, conoció a Andrea desde que nació. La mujer caminaba hacia la capilla y recordaba lo noble y tranquila que era la adolescente. “Ella era de un hogar de buena formación, su mamá trabaja en el Banco del Tesoro y su papá para el Estado. Ella era estudiante y fue a ese concierto”, contó García, quien es vecina de la familia Calderón Rodríguez.

Nelitza Infante, vecina del mismo piso donde residía Andrea, contó que la joven estaba estudiando modelaje en una academia y asistió al evento con una amiga de la infancia, que también resultó herida.

Oriana, una adolescente que llegó al sepelio acompañada por sus familiares, contó que unos “muchachos vestidos con camisas negras” repartieron un volante que invitaba a asistir al concierto a estudiantes del colegio Cervantes, en Las Palmas.

“Repartieron volantes de ese concierto escritos a mano. Yo vi uno que decía que el concierto iniciaba a las 10 am; era una hoja blanca escrita a lapicero y decía: concierto de Neutro Shorty, con la dirección y el horario y que la entrada era gratis”, aseguró.

Oriana señaló que era un solo volante que se estaba distribuyendo por todo el liceo.

Misel Medina y Lisbeli Medina, amigas de la adolescente, acudieron a dar el último adiós a su compañera. Ellas también asistieron al concierto y Misel resultó herida con politraumatismo en el tórax.

“Era muy alegre. A todo el mundo le echaba una sonrisa, ayudaba a todo el mundo siempre”, aseguraron allegados.