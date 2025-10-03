Un helicóptero de entrenamiento de la Aviación Militar Bolivariana (AMV), modelo Enstrom 480B, matrícula YV-3549, se estrelló este viernes en el sector San Vicente, cerca de un vertedero de basura en Maracay, estado Aragua. En el siniesto murieron dos militares; un hombre y una mujer.

El accidente ocurrió durante una práctica de vuelo tras despegar de la Base Aérea Sucre. Es el segundo incidente aéreo en menos de un mes.

Rorbis Carolina Rondón y Mayor (AV) Carlos Alfonso Castillos, ambos pertenecientes a la escuela Gran Mariscal Sucre. Los efectivos militares realizaban su entrenamiento N.º 19. Autoridades realizan las investigaciones del siniestro para determinar pic.twitter.com/B1aF5m6O62 — Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) October 3, 2025

Las víctimas fueron identificadas como Rorbis Carolina Rondón y Carlos Alfonso Castillo, ambos con el rango de mayores de la AMV y pertenecientes a la escuela Gran Mariscal Sucre. Los efectivos militares realizaban su entrenamiento N.º 19.

Testigos locales reportaron una explosión que alertó a las autoridades, lo que desencadenó la inmediata respuesta de equipos de rescate, autoridades castrenses y organismos de gestión de riesgos, quienes acordonaron el área y realizaron labores de recuperación.

Las causas del siniestro están bajo investigación, aunque fuentes señalan que la falta de mantenimiento en vehículos militares podría ser un factor, como ha ocurrido en incidentes previos.

No se reportan heridos adicionales ni daños a terceros. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles del trágico suceso.