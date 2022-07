Diez muertos y dos heridos deja incendio de una casa en Casigua El Cubo

Al menos diez personas, incluyendo seis niños, murieron y otras dos resultaron heridas durante un incendio de una casa en Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, al occidente venezolano. El siniestro ocurrió durante la madrugada del 22 de julio en la invasión Santa Lucía.

El hogar, que estaba construido con láminas de zinc y madera, fue consumido rápidamente por el fuego. Las víctimas adultas identificadas por las autoridades son Deisy Zuleima Quintero Ibáñez (39), Verónica Vivas Pérez (20), Rubeidis de los Angeles Márquez Quintero (19) y Liliana María Ardila (35).

«Ardila se vino de Colombia para acá y dio a luz en pleno incendio. El niño también murió», contó el mayor Luis Contreras, miembro de los Bomberos Marinos del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea), a Efecto Cocuyo. Esto fue confirmado por autoridades del Cuerpo de Bomberos de Jesús María Semprúm este 23 de julio.

Entre los menores de edad que fallecieron están Esnay González Quintero (4 años), Lucero Márquez Quintero (3), Ruleidis Meradi Lugo Quintero (11), Leídis Ardila (2), Mathias Ardila (3) y un bebé recién nacido.

El dueño de la casa, el sargento mayor y bombero, Didier Obey González Bustamante (37) y Keiner José Márquez Quintero (16) resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Universitario de San Cristóbal.

Fuego en la madrugada

A las 4:00 a.m. del 22 de julio los vecinos del sector de Santa Lucía en Casigua alertaron que grandes llamas estaban consumiendo una de las viviendas y el cuerpo de bomberos del municipio acudió al lugar.

«Los bomberos llegaron en moto, porque no tienen camiones para trasladarse. No tenían equipo ni unidades de combate. No tenían recursos para hacer algo», expresó Contreras.

No hay versiones oficiales sobre lo ocurrido, debido a que la casa se quemó por completo y las autoridades todavía realizan investigaciones. Sin embargo, habitantes del lugar aseguran que fue una vela que quedó encendida durante la noche lo que provocó el fuego, otros indican que dentro del lugar había gasolina.

«No parece haber sido un cortocircuito. Ellos estaban ahí hacinados, porque eso era un rancho y tenían velas», comentó Contreras.

Un traslado para el bombero herido

El bombero Luis Contreras exigió que las autoridades contribuyan a trasladar a los heridos desde Táchira hasta la Unidad de Quemados del Hospital Coromoto de Maracaibo.

«El Estado no responde. Si no lo movemos, se le van a podrir las heridas en ese hospital de Táchira donde no hay ni aire», indicó a Efecto Cocuyo.

Aseguró que las quemaduras que presenta Didier Obey González Bustamante son de tercer grado y que debe ser atendido por especialistas a la brevedad.

«Hacemos un llamado para que agilicen ese traslado de inmediato, no podemos perder tiempo», puntualizó.