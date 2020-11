Condenan a 30 años de cárcel a implicados en homicidio de Robert Serra - Efecto Cocuyo

El Tribunal Sexto de Juicio de Caracas condenó a 30 años de cárcel a cinco personas implicadas en el homicidio del entonces diputado Robert Serra y de María Herrera Sequera.

Este viernes, 27 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que Edwin José Torres Camacho, Carlos Enrique García Martínez, Jaime Padilla y Leiver Padilla Mendoza fueron condenados a 30 años de cárcel por “los delitos de homicidio agravado en perjuicio del ciudadano Robert Serra”. Además, los acusaron por robo agravado y asociación para delinquir.

“También fueron condenados por la comisión de los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía, por motivo fútil, en la ejecución de un robo agravado”, por la muerte de María Herrera Sequera, dijo el máximo juzgado.

El tribunal decidió que Erick Ricardo Romero Arteaga, Raidel Jesús Espinoza Flores, Wuadid Pacheco Pacheco, Danny Enrique Salinas Quevedo, Yumelis Elena Meregote Pereira y Neira Palomino Anaya, deben pagar una condena de nueve años y seis meses de prisión “por la comisión de los delitos de cómplice no necesario en el delito de robo agravado, así como asociación para delinquir”.

“El colombia”

Entre los condenados por el homicidio de Robert Serra se encuentra Leiver Padilla, alias “el colombia”, una de las personas que el chavismo acusó de estar tras el hecho y de haber cumplido órdenes de Álvaro Uribe para cometer el crimen.

Padilla fue apresado en Colombia y extraditado a Venezuela por el entonces presidente Juan Manuel Santos. En julio de 2015 la mamá de Padilla, Concepción Mendoza, negó que su hijo estuviese implicado en el delito, aunque reconoció que era amigo de Serra.

“Ellos eran amigos y vecinos. Pero parece que el escolta le dio unas armas a mi hijo para que se las guardara y creo que por eso lo incriminan, pero él no hizo nada, eso me lo dice Jehová Dios y yo estoy aferrada a él. No conoció a ese diputado. Sí era chavista y bastante que apoyó al Gobierno. Sólo que se vino huyendo de Caracas, porque creyó que si lo agarraban allá lo iban a matar”, dijo en ese entonces Mendoza a Efecto Cocuyo.

Robert Serra y María Herrera Sequera fueron asesinados dentro de la vivienda del diputado en La Pastora el 11 de octubre de 2014.

Para la administración de Nicolás Maduro se trató de un plan que diseñó la oposición venezolana en complicidad con Uribe e incluso Maduro responsabilizó a personas dentro del gobierno de Juan Manuel Santos de estar detrás del crimen.

“El asesinato de Robert Serra es un ejemplo de lo que hace el fascismo cuando tiene un poquito de poder, pretendían presentarlo como un crimen común, cuando yo sabía que a Robert lo estaba persiguiendo el fascismo”, afirmó Maduro en el año 2016 cuando creó la Misión Robert Serra.

Foto: Adriana Villalobos