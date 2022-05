Colegio de Médicos exige el debido proceso a los cuatro galenos detenidos en Lara

El Colegio de Médicos del estado Lara señaló que no está negado a cualquier proceso investigativo que se haga a sus afiliados, en caso de sospechas de sus actuaciones profesionales, pero exigió que se cumpla el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República.

El presidente del gremio, doctor Rene Rivas, expresó la gran preocupación que reina en esa institución a raíz de la detención de cuatro médicos, «a los cuales el propio fiscal general, Tareck William Saab, utilizando arbitrariamente las redes sociales, ha hecho graves señalamientos sin que todavía se haya cumplido una exhaustiva investigación».

Señaló que ni siquiera se les extendió la boleta de detención cuando los profesionales de la medicina acudieron a las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas para atender la cita que se les había hecho para comparecer a ese organismo.

«Rindiendo declaraciones se les notificó que un juez les había cursado auto de detención, lo cual es un procedimiento absurdo toda vez que no se había iniciado el proceso investigativo que diera algún resultado para esa actuación judicial», dijo.

El doctor Rivas citó el artículo 49 constitucional, el cual es muy categórico al precisar que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado de investigación y en el proceso.

«Resulta gravísimo que a los cuatro médicos se les haya tomado fotografía de frente para que la imagen fuese conocida públicamente, sin que se hubiera realizado la investigación. Y aún mucho más grave que el fiscal Tareck William Saab los haya ya incriminado en las redes sociales», manifestó el dirigente gremial.

Aclaró que no hubo mala praxis, como alegremente dijo el fiscal general, quien ha desplegado una cacería de brujas contra el gremio médico y ha expuesto al escarnio público a profesionales que ni siquiera han sido investigados, sino más de una vez señalados de haber cometido delito.

Nosotros, como gremio, no estamos negados al proceso de investigación, reiteró. «Al contrario, somos los más interesados en que se investigue, pero, eso sí, que se respete el debido proceso. Están en su debido derecho las cinco personas que están denunciando, sin embargo no se ha resguardado la presunción de inocencia de los denunciados».

A su juicio la imputación que se está haciendo «es sumamente impresionante porque se dice que “son hechos gravísimos a multiplicidad de víctimas y asociación para delinquir”.

A los cirujanos plásticos se les están imputando también “ofertas engañosas”.

El doctor Rivas dijo que no entiende esa «cacería de brujas» que ha emprendido el fiscal general contra los médicos, ya que no sólo ha ocurrido en Lara sino en otros estados, cuando lo normal tiene que hacer es proceder a investigar profundamente los casos denunciados y, desde luego, proceder de acuerdo al resultado de las investigaciones, pero no hacer de una vez imputaciones sin terminar el proceso investigativo.

Con información de El Impulso

Foto: El Impulso