Un derrumbe en una mina del sur del estado Bolívar dejó al menos 11 mineros atrapados bajo escombros y agua, según reportes preliminares de los bomberos municipales de El Callao.

El incidente ocurrió la mañana de este 13 de octubre en el sector Cuatro Esquinas de Caratal, donde el colapso de tres minas verticales sorprendió a los trabajadores durante una intensa jornada de lluvias torrenciales.

De acuerdo con el informe oficial de los cuerpos de rescate, la cifra de atrapados se basa en los testimonios de otros mineros presentes en el sitio. Las labores de emergencia se iniciaron de inmediato, enfocadas en el achique de agua acumulada en los barrancos para poder acceder a las galerías afectadas y localizar a los desaparecidos.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales confirmadas, pero la situación es crítica debido a la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos derrumbes.

El municipio de El Callao, conocido por sus ricas vetas de oro en el Arco Minero del Orinoco, es una zona de alta actividad extractiva informal, donde las condiciones precarias de seguridad son un problema recurrente. Las lluvias intensas de las últimas horas, comunes en esta época del año en la región amazónica venezolana, habrían erosionado las estructuras de las minas, provocando el colapso.

Autoridades locales han activado protocolos de emergencia, coordinando con equipos especializados para el rescate, aunque la accesibilidad remota del área complica las operaciones. Este suceso se suma a una serie de tragedias similares en la zona.

En entrevista con Correo del Caroní, el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, confirmó la inundación de la mina Cuatro Esquinas, situada en el poblado ubicado en la vía hacia la empresa Minerven, tras las fuertes precipitaciones ocurridas este 12 de octubre.

Lugo expresó que el Cuerpo de Bomberos de El Callao ya inició las labores de rescate, toda vez que también se cerró el paso vehicular hacia Caratal por la anegación de la ruta conocida como “la batea de Caratal”.

“Tenemos el paso interrumpido, el que une El Callao con Caratal y la empresa Minerven. Hay una quebrada que llaman la batea de Caratal, esa batea como ya está corriendo agua, impide el paso. Hay una situación que una mina, Cuatro Esquinas, los mineros allí producto de las lluvias, han manifestado que hay como 10 mineros atrapados en esa mina. Los cuerpos de bomberos municipal aún no han confirmado si están todavía los mineros atrapados en esta mina”, puntualizó la autoridad municipal.

En febrero de 2024, un derrumbe en la mina ilegal «Bulla Loca» (también en Bolívar) dejó al menos 15 muertos y 11 heridos, con estimaciones iniciales de más de 100 sepultados.

Otro incidente en junio de 2023 en la mina Isidora, en el mismo municipio de El Callao, causó la muerte asfixiada de 12 mineros tras una inundación.

Estas emergencias destacan la vulnerabilidad de los mineros, muchos de los cuales operan en explotaciones sin regulaciones adecuadas, expuestos a riesgos como inundaciones, derrumbes y falta de ventilación.