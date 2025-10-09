Alrededor de las 10 de la mañana de este 9 de octubre, en la avenida La Guairita, en el municipio El Hatillo, una tubería matriz de 30 pulgadas de Hidrocapital reventó por la presión acumulada de años de desgaste y lluvias torrenciales, haciendo que varias estructuras sufrieran daños y al menos 20 personas resultaran lesionadas.

El colapso, convertido en un desastre en cadena, hizo que unas 30 viviendas quedaran dañadas parcial o totalmente, según el balance preliminar de Protección Civil Miranda.

El alcalde del municipio El Hatillo, Fernando Melena, informó que más de 160 personas fueron desalojadas del sector La Toma y que entre ellos había 14 menores de edad y dos mujeres embarazadas.

. «Esto no es solo una avería; es el grito de una infraestructura que clama por atención urgente. Ya hay personas que quedaron damnificadas y requieren del apoyo de las autoridades del Gobierno central», dijo a este medio, mientras coordinaba con bomberos y cuadrillas de la hidrológica.

El alcalde hizo un llamado al resto de los vecinos del barrio La Toma para que desalojen sus viviendas, pues existe el riesgo de que otras estructuras sufran también daños.

Hidrocapital, por su parte, desplegó equipos para contener el flujo y reparar el daño, pero las estimaciones hablan de al menos 48 horas para restablecer el bombeo.

El Hatillo entero y algunos sectores de Baruta quedaron sin suministro de agua por la contingencia, agravando una crisis que arrastra meses de racionamientos.

En las redes sociales, las imágenes mostraban carros semienterrados en cráteres, fachadas agrietadas y vecinos con baldes en mano, buscando un hilo de suministro en pozos comunitarios.

El alcalde Melena indicó que la sede de la Alcaldía, en el pueblo de El Hatillo, será centro de acopio para ayudar a los vecinos afectados.