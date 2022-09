Videos de TikTok enseñan cómo tener un hogar más verde

Con gran variedad y muchas ideas los amantes de la naturaleza se han vuelto tendencia en TikTok debido a la popularidad de sus vídeos sobre plantas; tutoriales, secretos de familia o descubrimientos inesperados son parte de este contenido verde.

Si has visitado la plataforma últimamente te habrás dado cuenta de que los hashtags #plants, #indoorplants y #gardening (plantas, plantas para casas y jardinería, en español) se han popularizado, incluso si no lo querías, en la ventana de Para ti.

Todas las plantas necesitan agua y luz, pero sus cuidados van más allá de estos dos básicos; usar la maceta correcta, mantenerla en un lugar con la temperatura ideal, abonar y podar, también son importantes.

Para tener una planta sana, con brillantes colores y que no pare de crecer, es necesario aprender al respecto; los videos en TikTok que se han convertido en tendencia ayudan con esta tarea.

Listas de las mejores especies para tener dentro del hogar, tutoriales de cómo hacer crecer girasoles en una habitación o trucos para saber si tu planta necesita, o no, agua, son parte de este tipo de contenido.

En Solaz te traemos algunos de los videos más populares de esta temática.

En tendencia

Las plantas de interior tienen otros beneficios más allá de servir como artículos decorativos o de moda. De acuerdo a un artículo de El Mundo, “las plantas son grandes aliadas para combatir el estrés”.

Uno de los videos, afirma que dentro de los beneficios de tener una planta sana se encuentran la filtración del aire en el hogar, la mejora del sueño, el humor y la creatividad, la disminución de la fatiga, de la presión en sangre, el estrés y la ansiedad.

Usuarios de la plataforma comparten sus experiencias con diferentes plantas en su hogar; un grupo de ellos comunica los trucos que mejor le han funcionado y otros las plantas que prefieren tener luego de experimentar con varias especies.

Algunos comercios también han aprovechado la tendencia para publicar sus plantas a la venta, mientras recomiendan diferentes opciones para un espacio cerrado.

Cómo saber si tu planta necesita agua es uno de los trucos más populares de la plataforma.

Otro truco popular son las recetas de abono casero para las plantas; @lasplantasdeLuis comparte un abono que dice ser 100% orgánico.

Algunos aventureros se atreven a hacer experimentos dentro de sus hogares, como este usuario que documenta el crecimiento de unos girasoles en un cuarto de su casa.

Si ya has intentado conservar varias plantas y todavía no lo has logrado, la cuenta de @CasaLibra ofrece una guía básica para principiantes.