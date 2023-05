Un eclipse penumbral, las Eta Acuáridas y Venus brillan en mayo

Es casi mitad de año y los eventos astronómicos no terminan. En mayo, si las condiciones meteorológicas son favorables, podremos observar la lluvia de las Eta Acuáridas, un eclipse penumbral lunar, una “ocultación” del planeta Júpiter y ver a Venus durante todo el mes.

Pero mejor toma nota de este calendario para que no te pierdas ninguno de estos eventos.

Un eclipse lunar penumbral ocurre cuando la luna pasa a través de la penumbra (la parte más débil) de la sombra de la Tierra. Aquí, el satélite no se ve completamente cubierta por la sombra de la Tierra, sino que se ve un poco oscurecida, resume National Geographic.

Sin embargo, en esta ocasión no será visible en Venezuela. Este eclipse penumbral será visible en todo el sudeste de Europa, parte de Asia, Australia, África, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico y la Antártida.

Las Eta Acuáridas están asociadas con el cometa Halley, al igual que la lluvia de meteoros de las Oriónidas, que ocurre en octubre. Su tasa de actividad va de entre 40 y 85 meteoros por hora, en ambos hemisferios.

Pero según el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), 2023 será un mal año para la observación de las Eta Acuáridas, puesto que su máximo se producirá un día después de la Luna llena (el plenilunio tendrá lugar el 5 de mayo).

“La máxima actividad de la lluvia se espera que tenga lugar entre el 6 y el 7 de mayo. La casi coincidencia del máximo con la Luna llena hará difícil la observación de los meteoros”, describen en su web.

The eta Aquariid meteor shower is expected to reach its peak tonight (May 4-5)—and even with the full Moon, it could still be a great night for skywatching!



Here's how, where and when to track the eta Aquariids: https://t.co/7elIWZ0XcA pic.twitter.com/3ohsrF4Xyo