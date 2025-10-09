Caracas se alista para un fin de semana lleno de música y teatro. Desde el esperado estreno de ¡Mamma Mia!, en el Teresa Carreño, hasta el Rockalandia Fest en la Concha Acústica de Bello Monte, donde se reunirán los emblemáticos grupos Zapato 3, Desorden Público y El Último Sentimiento.

Además, Soledad Bravo dará un concierto sinfónico junto a la Sinfónica Ayacucho. Y habrá estrenos teatrales en la sala Rajatabla, el Trasnocho Cultural y el Centro Cultural Chacao.

El exitoso musical ¡Mamma Mia! se presentará por primera vez en Venezuela. El estreno será este viernes 10 de octubre en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

Este espectáculo, inspirado en la música del legendario grupo ABBA, cuenta con 33 artistas, dirigidos por Marianery Amín y una banda en vivo a cargo de Jhosmarni Martínez, que bailarán y cantarán emblemáticos temas como “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All” y “Mamma Mia”. Funciones: del 10 al 19 de octubre, los viernes a las 7 p.m., sábados a las 5 p.m. y domingos en doble función a las 11 a.m. Entradas: desde $40 hasta $150.

La Concha Acústica de Bello Monte será el escenario del Rockalandia Fest 2025, este sábado 11 de octubre a las 7 p.m. La cita reunirá a tres grupos referentes del rock venezolano: Zapato 3, Desorden Público y El Último Sentimiento, en un encuentro que promete sacudir a varias generaciones de fanáticos.

Además del cartel principal, el festival abrirá espacio a nuevas propuestas con una selección de una banda emergente, elegida a través de las redes oficiales del evento. Entradas: $44 y $88.

Ese mismo sábado 11 de octubre, pero en el Aula Magna de la UCV, Soledad Bravo dará un concierto sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas. La función, que será a beneficio de la Fundación Proyecto Maniapure, reunirá música, cultura y solidaridad. Entradas: desde $10 hasta $50.

Alpargata Cantorum, la agrupación vocal de humor negro y sátira que marcó los años 80, subirá al escenario del Centro Cultural Chacao este 12 de octubre. Con su estilo híbrido y polifónico, o más bien “poliafónico”, el conjunto regresa con un repertorio que combina adaptaciones de Miguel Otero Silva, piezas de la tradición popular venezolana y clásicos reinventados como “Cumpleaños Feliz” y “Rodolfo, el reno”. Entradas: $10.

En la sala Rajatabla se estrena este fin de semana Fedra, Ensayo Clínico Sobre Una Pasión, versión de Phèdre de Jean Racine con dramaturgia de Nathalia Martínez y dirección de Marisol Martínez. Las funciones comienzan el viernes 10 de octubre y se extenderán durante todo el mes, en el marco del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano.

La pieza se adentra en la mente de una actriz, interpretada por Verónica Arellano, que se pierde en la locura de Fedra, entre la música de bolero y un juego constante entre realidad y ficción. Completan el elenco Ignacio Marchena, Sandra Moncada, Erick Palacios y Verónica León. Funciones: viernes y sábados a las 6 p.m., y domingos a las 5 p.m. Entradas: $5.

El domingo 12 de octubre a las 11 a.m., en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social para la Música, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas ofrecerá un concierto en homenaje al maestro Rodolfo Saglimbeni, bajo la dirección de Daniel Gil.

El programa incluye “Vigilia” de Juan Bautista Plaza, Cinco Canciones Negras de Xavier Montsalvatge, la Suite No. 2 Daphnis et Chloé de Maurice Ravel y la Suite Onda Nueva de Aldemaro Romero. Entradas: $5 y $10.

Lírica, propuesta teatral que expone las tensiones de la amistad y el duelo, estará en la marquesina del Trasnocho Cultural a partir de este jueves 9 de octubre. La trama sigue a la profesora Ramírez, quien convoca a las madres de sus alumnos más destacados, desatando un enfrentamiento marcado por la pérdida, la rabia y la búsqueda de justicia.

El reparto está conformado por Oriana Valentina Chirinos como la directora Ramírez, Yuricbet de Jesús en el papel de Abril de López, Andrea López como Norway González, junto a Lisandro Castillo y Gael Martin Cardone en los roles de Lennon y David. Funciones: jueves a las 7 p.m. Entradas: $10.

Entre el 10 y el 12 de octubre, en el Centro Cultural Chacao se podrá ver Capilla Ardiente, una comedia de humor negro que mezcla enredos y ambiciones alrededor del velorio de un difunto cuyo testamento no aparece.

Escrita y dirigida por Morris Merentes, el montaje cuenta con la actuación de César La Máscara, que interpretará a cada uno de los personajes. Funciones: viernes y sábado a las 7 p.m., y domingo a las 6 p.m. Entradas: $10.

Dora Mazzone, Gloria Gómez Delgado y Alexandra Braun se subirán este 10 de octubre al escenario en el Centro Cultural Chacao para reponer Tres reinas, una obra de Martin Hahn con la dirección de Javier Vidal.

Tres reinas busca resaltar, en tono de humor, a la mujer venezolana y latinoamericana por su valentía, gallardía, inteligencia y sensibilidad. Funciones: 7 p.m. Entradas: $10, $15 y $20.

Ravahil, proyecto liderado por Sebastián Cova, llevará su propuesta acústica y experimental al Centro Cultural Chacao este 10 de octubre a las 9 p.m. Con sitar, percusión y arreglos novedosos, la banda promete un espectáculo íntimo y cargado de matices, distinto a sus presentaciones en locales como La Quinta Bar, La Pared y Tapay. Entradas: $6.

El Trasnocho Cultural recibirá del 11 al 19 de octubre Grisella, una historia que aborda el bullying desde la mirada de una niña que se niega a perder su color. La dramaturga y directora Gabriela Villalobos conduce a un elenco infantil encabezado por Isabella Hernández, acompañada por Fabiola Duarte, Ximena Alvarado, Samantha Flores, Mía Paz y Paula Caballero, entre otros jóvenes talentos del Grupo Fábula. Funciones: sábados y domingos a las 3 p.m. Entradas: $10.

El Grupo Actoral 80 estará el 11 y 12 de octubre en el Centro Cultural Chacao con la pieza Sangre en el diván, basada en la novela homónima escrita por Ibéyise Pacheco.

La historia se centra en las confesiones estremecedoras del exrector de la UCV, Edmundo Chirinos, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de la joven Roxana Vargas. La dirección está a cargo de Héctor Manrique, quien también protagoniza, y de Pedro Borgo. Funciones: 5 p.m. Entradas: $5, $10 y $15.

Luis Fernández repondrá en el mismo Centro Cultural Chacao su monólogo No eres tú, ¡Soy yo! este 11 de octubre a las 8 p.m. Fernández usará los datos que ha conseguido de más de quinientas entrevistas con extraordinarias mujeres venezolanas e intentará llegar tanto al público femenino como al masculino. Entradas: $10 y $20.

En el Centro Cultural Chacao se presenta Hello Susy, una comedia tecnológica protagonizada por Albi de Abreu y Ana María Simón, bajo la dirección del propio De Abreu.

La historia sigue a Roberto, un hombre que vive acompañado por su asistente virtual omnipresente, hasta que el reencuentro con un amor de infancia despierta los celos de la inteligencia artificial. Función única: sábado 12 de octubre a las 7:30 p.m. Entradas: $15, $20 y $25.

Sigue en cartelera

El Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano 2025 se celebrará hasta el 2 de noviembre. La quinta edición reúne más de 50 actividades en distintos espacios de la ciudad, con teatro, danza, música, circo, ópera, títeres y encuentros formativos.

El festival resalta el liderazgo femenino en la escena, con 10 de las 12 propuestas nacionales dirigidas por mujeres. La programación se completa con conciertos, lecturas dramatizadas, foros, talleres y un homenaje al maestro Guillermo Díaz Yuma. Para más información consulta a través de festivalfrancovenezolano.com.

Aún puedes asistir al Teatro Trasnocho para disfrutar de El Padre, pieza de Florian Zeller, bajo la dirección de Julie Restifo. La historia se centra en Andrés, un hombre de 70 años que padece alzhéimer y rechaza la ayuda de su hija.

El montaje cuenta con las actuaciones de Javier Vidal, Josette Vidal, Leo Aldana, Jessica Arminio, Valentina Rodríguez y Manuel González Cárdenas, en su debut como actor. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $15.

También en el Trasnocho Cultural, se seguirá presentando Simón, obra de Isaac Chocrón que narra la relación entre Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez durante su estancia en Europa.

El elenco está integrado por Andrés Moro como Simón Bolívar y Alejandro Míguez como Simón Rodríguez, con dirección de Rafael Barazarte. Funciones: viernes a las 6 p.m., y sábados y domingos 4:30 p.m. Entradas: $12.

En el Trasnocho Cultural se mantiene Escenas de la vida conyugal, versión teatral que Ingmar Bergman hizo de la película del mismo nombre. La pieza está protagonizada por Nohely Arteaga e Iván Tamayo, quienes interpretan a Juan y Mariana, una pareja que expone frente al público las distintas etapas de su relación, desde el matrimonio hasta el divorcio.

La puesta en escena, dirigida por Héctor Manrique, combina momentos divertidos y dramáticos que reflejan el amor y la condición humana. Funciones: los viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.

Además, en el mismo Trasnocho Cultural puedes ver Prima Facie, pieza británica escrita por Suzie Miller que desnuda con crudeza las fisuras del sistema judicial. El montaje, dirigido por Héctor Manrique y protagonizado por Angélica Arteaga, expone con intensidad la distancia entre la justicia y la experiencia humana. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.

Y el miércoles 15 de octubre el Centro Cultural Chacao recibirá A 2.50 la Cubalibre, una propuesta de cabaret interactivo escrita por Ibrahím Guerra, dirigida por Luis Fernández y con un elenco encabezado por Mimí Lazo, quien estará acompañada por Beatriz Vázquez, Corina Camero, Adriana Peña, Hilda Abrahamz y Hugo Carregal. El espectáculo consiste en siete mujeres de la noche en el bar donde trabajan, que contarán sus vidas. Función: 8 p.m. Entradas: $60, $25 y $20.