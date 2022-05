Los maestros del cuatro llegaron a El Naranjal para verlo florecer

La vida entera es posible con la música. Es una manera de florecer, dice Juan Carlos La Rosa cuando presenta a los maestros Cheo Hurtado y Ángel Martínez junto a la maestra Milagros Figuera, quienes el pasado viernes 30 de abril visitaron la comunidad de El Naranjal, ubicada a 40 minutos de Caracas muy cerca del túnel de Los Ocumitos.

En la visita compartieron sus conocimientos en la capilla del pueblo, en donde unas 50 personas escucharon las cuerdas de estos grandes cuatristas, formadores de generaciones que hoy difunden y protegen la música venezolana.

Llegaron con sus cuatros a conversar de melodías, posturas, técnicas, música y sentires. Contaron anécdotas y estimularon inquietudes. A medida que tocaban el cuatro o la bandola, tarareaban, hablaban y respondían preguntas.

Cheo, Ángel y Milagros pisaron El Naranjal horas antes de la convocatoria para un recital que le hicieran los organizadores de la campaña «Un Cuatro pal conuco«.

Eso les permitió almorzar junto a la comunidad y enterarse de los cuentos de los Velorios de Cruz de Mayo, de la siembra de verduras y frutas, de cómo protegen el agua de los manantiales y de todo lo que rodea a la actividad de recaudación de fondos con la cual quieren fortalecer el trabajo que iniciaron hace un año de la mano de los mayores del pueblo, quienes con métodos artesanales de fabricación han ayudado a construir instrumentos para hacer crecer una escuelita de música que ya lleva 30 integrantes.

No hay límites

«Como no existe la Rac, la Real Academia del Cuatro, nosotros podemos hacer lo que queramos al tocar el cuatro, no hay límites, no es eso de si no se usa el pulgar, o sí debe estar sentado y no parado al tocar, aquí vale lo que mejor sirva a la música», le dijo Cheo Hurtado a los niñas y niños que escuchaban con atención.

El maestro, quien lleva 55 años difundiendo la música de nuestra tierra, también les dio consejos sobre cómo proyectar el sonido. «Si tienes el cuerpo en el regazo el sonido proyectado será diferente a cuando lo tienes alejado, tú lo abrazas o lo sueltas según el efecto que quieres lograr».

«Queremos enseñarles que el cuatro esté vivo dentro de ellos y ellas, después decidirán si son ejecutores, instrumentistas o músicos», agregó La Rosa, activista y promotor cultural de El Naranjal, quien junto a Robzaida Marco lideran el proyecto #ElAguaNosUne y Un Cuatro pa´l Conuco.