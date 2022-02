Internet libra su batalla en la invasión de Rusia a Ucrania

El conflicto armado entre Ucrania y Rusia se ha apoderado de las páginas principales de las redes sociales; usuarios de Instagram, Tiktok y Twitter cubren la guerra digital en tiempo real y a un clic de distancia con el resto del mundo.

Este viernes, el colectivo de Internet conocido internacionalmente como Anonymous, se atribuyó la caída de la página del Ministerio de Defensa de Rusia.

The Russian Ministry of Defense website is down. #Anonymous #Ukraine