El ranking de las producciones más populares de Netflix en Venezuela trae novedades esta semana, con el romance francés French lover en la cima del recuento. Le sigue Y ella dijo quizás en el segundo puesto, y Sonic 3 en el tercero.

French lover

La cinta francesa French lover, dirigida por Nina Rives, relata el encuentro entre una estrella en crisis y una mujer común en medio de un divorcio. Los actores Omar Sy y Sara Giraudeau protagonizan este romance lleno de contrastes entre el glamour y la vida sencilla.

Y ella dijo quizás

El segundo lugar lo ocupa la divertida comedia romántica turca Y ella dijo quizás, cinta que narra la historia de una chica que vive a caballo entre Hamburgo y Estambul. La protagonista comienza a cuestionar todo lo que creía saber sobre su vida.

Sonic 3: La película

Continuamos el podio con la animación Sonic 3: La película. En esta nueva aventura, el veloz erizo debe luchar contra el malvado Dr. Robotnik y el poderoso Shadow.

Las guerreras k-pop

La popular producción coreana Las guerreras K-pop sigue por décima quinta semana en el listado. Ahora en el cuarto lugar, este filme sigue los pasos de un grupo de superestrellas del K-pop, quienes ocultan una peligrosa doble vida como cazadoras de demonios que defienden al mundo.

Rut y Booz

Seguimos con el drama romántico Rut y Booz, que ofrece una visión moderna de un relato bíblico. Dirigida por Alanna Brown, la trama se centra en Ruth Moably, una artista de hip-hop que se muda a Tennessee para cuidar a su madre de alquiler.

Hombre en llamas

El aclamado thriller de acción Hombre en llamas, dirigido por el legendario Tony Scott, también está entre las producciones más exitosas de la “N Roja” esta semana. Denzel Washington da vida a John Creasy, un exagente de la CIA que trabaja como guardaespaldas de una niña en Ciudad de México. Cuando la secuestran, Creasy emprende una violenta y explosiva misión de venganza.

La maldición de La Llorona

En el séptimo lugar encontramos La maldición de La Llorona, un largometraje de terror producido por James Wan y dirigido por Michael Chaves. La película está inspirada en la famosa leyenda mexicana y el argumento sigue a una trabajadora social que debe escapar del acecho de este espeluznante espíritu.

La mula

El aplaudido drama La mula cayó hasta la octava posición esta semana, luego de ocupar el segundo lugar en el ranking anterior. Protagonizado y dirigido por el ícono Clint Eastwood, el filme narra la increíble historia de un hombre de casi 90 años que, por necesidad, acepta un trabajo de conductor para un cartel de drogas.

El otro París

Luego de dos primeros lugares consecutivos, en esta ocasión la comedia romántica El otro París se encuentra en la novena posición del listado. El guion relata cómo una joven, interpretada por Miranda Cosgrove, busca un nuevo comienzo en Francia, pero termina accidentalmente en París, Texas.

Mantis

Y para cerrar el top 10 tenemos a Mantis, un thriller de acción de Corea del Sur. Este proyecto, dirigido por Lee Tae-sung, trata sobre tres jóvenes que compiten por el título del asesino número uno en este caótico y violento ambiente de los bajos fondos.