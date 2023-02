Fin de semana full música con Sanluis y Acción Social, además teatro y cine

Esta semana el dúo venezolano Sanluis se presentará en el Hard Rock Cafe Caracas, además habrá conciertos en el Centro de Acción Social para la Música y en el Teatro Teresa Carreño.

En teatro estarán De vuelta, en la Sala Rajatabla; Sangre en el Diván y La muchacha de los libros usados, en el Trasnocho Cultural y Reputación dudosa, en el Centro Cultural BOD.

“El ilusionista”, “Se acabó” y “Dónde andabas tú” serán algunos de los temas que sonarán en el Hard Rock Cafe Caracas este 18 de febrero a las 9 p.m., cuando Sanluis salga a la tarima en el local de Los Palos Grandes para deleitar al público con sus canciones.

El dúo venezolano, de los hermanos Santiago y Luigi Castillo, ofrecerá este concierto como parte de su Ilusionista Tour, su gira con la que celebra el lanzamiento de su más reciente sencillo. Entradas: desde $98,21.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la dirección del maestro Andrés David Ascanio, y la solista de corno Sarah Willis se darán cita mañana 17 de febrero a las 5 p.m. en el Centro de Acción Social para la Música, donde tocarán piezas de A. Rugeles, Wolfgang Amadeus Mozart y Sergei Prokofiev. Lugar: Sala Simón Bolívar. Entradas: $5 y $10.

El día siguiente, el 18 de febrero, la Orquesta Barroca Simón Bolívar se presentará en la Sala Simón Bolívar con el repertorio Bach meets Mozart, que incluye partituras de Wilhelm Friedemann Bach, Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. El director a cargo será Michael Form. Hora: 11 a.m. Entradas: $5 y $10.

El mismo 18 de febrero, pero a las 5 p.m., la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar junto a los Niños Cantores de Venezuela, las voces claras de la Coral Nacional Simón Bolívar y la Joven Coral Profesional darán un concierto en la Sala Simón Bolívar. Bajo la batuta de Paolo Bortolameolli y con la participación solista de la mezzosoprano Marilyn Viloria, tocarán un programa conformado por partituras de Gustav Mahler. Entradas: $5 y $10.

La Orquesta Sinfónica Venezuela iniciará su temporada de conciertos este 18 de febrero a las 5 p.m. en la Sala José Felix Ribas del Teatro Teresa Carreño con Bach & Beethoven en concierto. Marcos Carrillo será el director invitado y las violinistas Odette Castro y Victoria Garcia cumplirán el papel de solistas.

El repertorio abordará obras de los dos compositores que dan nombre a esta cita musical y concluirá con la Séptima Sinfonía de Beethoven. Entradas: $5.

La muchacha de los libros usados es la quinta obra del Festival de Jóvenes Directores de este año, y se estrenará en el Trasnocho Cultural el 17 de febrero. ¿Qué sentido tiene contar una historia? Intenta hallar esa respuesta viendo esta propuesta teatral que nos ofrece Frank Coello, inspirada en la obra original del argentino Arístides Vargas.

Actúan: Karen Rosales, Jayler Romero, Anabella Giménez y Paul Gámez. Funciones: viernes a las 7:30 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Hasta el 19 de febrero puedes disfrutar en la Sala Rajatabla de De vuelta, una obra dirigida por Luis Alberto Rosas, y protagonizada por Verónica Arellano y Luis Carlos Boffill. Trata sobre cómo “después de cuatro años una pareja de amantes se reencuentran por casualidad”. Funciones: viernes, sábados y domingo a las 5:30 p.m. Entradas: $5.

El viernes 17 de febrero se reestrenará en el Trasnocho Cultural Sangre en el Diván, una obra del Grupo Actoral 80 basada en la novela homónima escrita por Ibéyise Pacheco, que narra las confesiones estremecedoras del siquiatra y exrector de la UCV, Edmundo Chirinos, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de la joven Roxana Vargas, de 19 años.

La dirección está a cargo de Héctor Manrique, quien también protagoniza, y de Pedro Borgo. Funciones: viernes a las 6 p.m., y sábado, domingo, lunes y martes a las 5 p.m. Entradas: viernes $10, y el resto de días $15.

Otra propuesta teatral que estará en la marquesina a partir de este 17 de febrero es Reputación dudosa, de Luis Fernández, que se podrá ver en el Centro Cultural BOD. Esta comedia negra está dirigida por Sebastian Falco y está dividida en cinco monólogos que giran en torno de un hombre que es asesinado el día en el que celebraría el éxito de su empresa; descubre al asesino junto al fantasma de este empresario.

El elenco incluye a Virginia Urdaneta, Sandra Villanueva, Nathaly Ordaz,Gladys Seco, Dayana Landa, Robert Veiga, Richard Carpio, Lis Bravo y Aleska Pagani Funciones: viernes y sábado a las 7 p.m., y domingo, lunes y martes a las 5 p.m. Entradas: desde 220,43 bolívares.

El 17 de febrero también continuará el Ciclo de Arte Vivo, una serie de conciertos en el Centro Cultural BOD que busca impulsar el Pop Rock venezolano y darle difusión a grupos emergentes de esta corriente musical. El viernes a las 7 p.m. estarán en los Espacios Abiertos dos bandas: Nomaste y El Pacto. Entradas: desde $9,09.

Siguen en cartelera

Aún puedes ver en Cines Unidos y Cinex TÁR. Esta cinta de Todd Field es protagonizada por Cate Blanchett y trata de qué pasa cuando se pierde el poder. El largometraje cuenta la historia ficticia de Lydia Tár, una prestigiosa directora de orquesta que debe enfrentar cómo su vida mediática se derrumba después que se descubren sus secretos más oscuros.

En el Centro Cultural BOD sigue la comedia Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, de Gustavo Ott. Marielena González, Nathaly Ordaz y Grecia Augusta Rodríguez interpretan a tres mujeres en crisis que se hacen amigas y cómplices. La obra aborda temas como las relaciones amorosas, profesiones y maternidad, pero desde una perspectiva jocosa e irónica. Funciones: viernes a las 7 p.m., y sábados y domingos a las 6 p.m. Entradas: desde 305,13 bolívares.

Hasta el 17 de febrero se presentará Medida x Medida en el Trasnocho Cultural. Esta puesta en escena, a cargo de Sara Azócar, cuenta la historia de un duque de Viena abandona su puesto para vivir de primera mano la decadencia del pueblo, mientras que su sustituto instaura leyes que van contra la libertad de la gente. Funciones: viernes a las 5:30 p.m., y sábados y domingos a las 4:30 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

También está Taxi, de Ray Cooney, en el Centro Cultural BOD. En esta versión de Juan Souki actúan: Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Es una comedia sobre los enredos de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 7 p.m., y los domingos a las 5 p.m. Entradas: desde 406,69 bolívares.

Los Fabelman es el proyecto más íntimo y personal de Steven Spielberg. Este filme narra sus primeros años de formación artística y cómo su familia fue fundamental para consolidar su amor por el séptimo arte. La cinta cambia los nombres de los involucrados, pero mantiene intactos los hechos que llevaron a Spielberg a ser quien es hoy en día. Se proyecta en Cines Unidos y Cinex.

Aún puedes disfrutar de Laponia, obra de teatro dirigida por Basilio Álvarez, en el Trasnocho Cultural. En esta producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia, donde reside una de las dos hermanas, que es interpretada por Fernández. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la película de 2018 que fue nominada a los Premios Oscar, está en las salas de Cinex y Cines Unidos. En 2020 el protagonista de la primera entrega falleció y Marvel Studios decidió retirar a su personaje de su universo cinematográfico, por lo que la protagonista de este filme será la hermana de T’Challa, héroe que interpretaba Boseman.