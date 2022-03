Fin de semana de Oscar, música con Mirada de mujer y Casas Muertas en teatro

Este fin de semana se celebrará la edición número 94 de los Premios Óscar y la Agenda Solaz te comenta a qué hora y dónde disfrutar de la gala, además de comentar los principales atractivos de la noche del domingo 27 de marzo. También te compartimos las puestas en escena como, por ejemplo, los estrenos de Casas Muertas, en el Teatro de Chacao, y de Monólogos de la vagina, en el Centro Cultural BOD.

La 94.ª edición de los Premios Óscar se podrá ver el 27 de marzo desde las 8 p.m. por el canal TNT. A diferencia del año pasado, la ceremonia será completamente presencial y se hará desde el teatro Dolby de Los Ángeles, donde las estrellas de Hollywood se encontrarán una vez más en la alfombra roja dos años después.

Entre las películas nominadas este año están El poder del perro, de la directora Jane Campion; es la cinta favorita para llevarse la máxima presea y que cuenta con 12 nominaciones. Le sigue Dune, con 10 postulaciones para llevarse alguna estatuilla, y finalmente Belfast, con siete. El poder del perro puede verse en Netflix, mientras que Dune está disponible en HBO Max y Belfast se encuentra en la cartelera tanto de Cines Unidos como de Cinex.

Del 25 al 27 de marzo la historia de Casas Muertas, novela escrita por Miguel Otero Silva, estará en escena en el Centro Cultural Chacao. La versión es de Jan Vidal y la dirección de Javier Vidal, quienes además actuarán y compartirán cartel con Julie Restifo, Marianela González, Claudia Rojas, Wilfredo Cisneros, Theylor Plaza, y William Goita. Esta obra retrata la vida de Carme Rosa y el resto de los pobladores del desilachado Ortiz, el pueblo llanero donde la esperanza también se marcha a otros lares. Las funciones son viernes y sábado a las 5 pm y domingo a las 4 pm.

El domingo 27 de marzo el Grupo Actoral 80 hará una doble función de Monólogos de la vagina, de Eve Ensler, en el Centro Cultural BOD. La exitosa obra teatral vuelve una vez más para hacer abrir los ojos al público respecto de la mujer y sus necesidades. Las actrices Sonia Villamizar y Julio Restifo y la invitada especial la periodista Valentina Quintero darán vida a estos monólogos, bajo la dirección de Héctor Manrique y la producción de Carolina Rincón. Las presentaciones serán a las 4 y 6 p.m.

El amante es una obra de temática inclusiva sordo-oyente escrita por Harold Pinter y dirigida por Jesús Colina, que se estrenará hoy 25 de marzo a las 4 p.m. en el Teatro Trasnocho. Margarita Morales, Theylor Plaza y Poleo Aliosi se subirán a las tablas para contar la historia de Richard y Sarah, un matrimonio sordo-oyente que busca salir de su aburrida rutina y darle un giro a su vida.

Con Mirada de mujer, las cantantes Elena Gil y Claudia Delgado homenajearán a grandes mujeres latinoamericanas. Es un concierto íntimo con un repertorio de canciones venezolanas y latinoamericanas en el que estarán acompañadas por el pianista Gabriel Fernández el 27 de marzo a las 11:30 a.m. en el Centro Cultural BOD. Este tributo femenino contará con textos de las poetisas Teresa de la Parra y Alfonsina Storni, bajo la dirección de Miguel Issa.

La Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar tiene una cita en el Centro Cultural Chacao el 31 de marzo a las 5 p.m., cuando presentarán Back to Hall’s, bajo la batuta del maestro Luis Rodrígues Aray. El repertorio incluirá canciones como The ecstasy of gold, Sad but true, Ain’t talkin bout love, Run to the hills, She-wolf, Crazy train, entre muchas otras.

Morbius cuenta la historia de un bioquímico que tras sufrir una enfermedad sanguínea sufre una metamorfosis y se convierte en lo que conocemos popularmente como un vampiro. Esta película narra el origen de uno de los villanos más populares del universo de Spiderman y se estrenará 31 de marzo en Cinex.

“¿Eres feliz? Con esta pregunta Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Pero el paraíso no es realmente lo que parece…”, detalla la sinopsis que Netflix nos ofrece de Bienvenidos a Edén, nuevo drama español que llegará a la plataforma de streaming el viernes 1 de abril.

Siguen en cartelera

El Rey (no) se muere es un remake de la obra escrita por Eugene Ionesco y que desde este sábado 19 subió el telón en la sala Rajatabla como parte de la Fiesta de la Francofonía 2022 Venezuela. Bajo la dirección de Marisol Martínez, los personajes que interpretan Antonio Delli, Carolina Leandro, Sandra Moncada, Grecia Augusta, Armando Andrés González y Andrés Infante hablarán de la muerte, la egolatría y la soledad entre claves de humor negro y la crítica del poder. Las funciones serán hasta el 17 de abril los días viernes y sábados a las 5 p.m. y los domingos a las 4 p.m.

Tartufo tendrá sus últimas tres presentaciones en el Teatro Trasnocho el 25, 26 y 27 de marzo a las 6:30 p.m. Esta obra original de Moliere, quien la escribió en 1669, será puesta en escena de la mano del director Dooglas Suniaga, y contará con las actuaciones de María Brito, Jayler Romero, Fernando Garantón, Jariana Armas, Marx Cipriani, Sara Azócar, Jeizer Ruiz, Loswel Guzmán, Marco Carreño y Yohn Terán. En la pieza “se evidencia el descaro de los falsos devotos, de cómo desde la manipulación y el engaño se nubla el buen juicio de las honestas intenciones”.

Carmen Julia Álvarez y Rosario Prieto siguen en las tablas con Sin fecha de vencimiento, una comedia dirigida por Daniela Alvarado, que se presentará hasta el 3 de abril, por petición del público. Los sábados y domingos a las 5 p.m. en el Centro Cultural BOD.

La película Jujutsu Kaisen 0 llegó a los cines venezolanos el jueves 24 de marzo en las salas de Cinex. Esta es una adaptación animada de la aclamada serie de manga que narra la historia de la asociación de hechiceros que luchan contra las maldiciones del mundo para proteger a la humanidad.

La ciudad pérdida es un largometraje que se centra en una escritora de novelas románticas y en el modelo que usó como portada de su libro, quienes por un intento de secuestro fallido terminan en un bosque intentando sobrevivir.

La cinta animada, Los tipos malos, trata de cinco famosos animales criminales que persiguen cumplir su hazaña más complicada hasta la fecha: portarse bien.

El secuestro de una ambulancia a manos de dos hermanos sirve como el eje central de Ambulancia, un filme de acción dirigido por el estadounidense Michael Bay. El largometraje se podrá ver en las salas de Cinex a partir del 18 de marzo.

La película Belfast, nominada a siete galardones en la 94.ª edición de los Premios Óscar, incluida la de Mejor película y ganadora del premio elegido por el público en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2021, sigue en cartelera. El filme, escrito y dirigido por Kenneth Branagh, narra la infancia de un niño en medio del conflicto de Belfast, Irlanda del Norte, en 1969 durante la disputa entre protestantes y católicos.

Swort Art Online: Progressive – Aria of Starless Night es la más reciente adaptación de la serie de novelas ligeras japonesas protagonizadas por Kirito, un joven amante de los videojuegos que es transportado dentro de SAO, un mundo de realidad virtual. El filme llegará a las salas de Cine el 11 de marzo.

El popular superhéroe de DC, Batman, volvió a la gran pantalla el domingo 20 de febrero. The Batman es la nueva película que contará la historia del vigilante y detective de Ciudad Gótica, que en esta oportunidad será encarnado por Robert Pattinson.

Muerte en el Nilo es la nueva adaptación cinematográfica de la novela homónima publicada por Agatha Christie. La historia se centra en un detective que investiga el asesinato de una joven y rica muchacha, quien murió en el mismo crucero por el Nilo donde él pasaba sus vacaciones.

Uncharted: Fuera del mapa es una película que adapta los populares videojuegos de aventuras donde seguimos los pasos del carismático Nathan Drake, a quien dará vida en esta ocasión el actor británico, Tom Holland.