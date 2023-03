Caracas recibirá este fin de semana la segunda temporada de uno de los musicales más icónicos de todos los tiempos: Los Miserables, que estará en el Teatro Teresa Carreño cuatro años después. Además, el famoso dúo estadounidense Ha*Ash se presentará en el Centro Comercial Tamanaco (CCCT), tras ocho años sin venir a Venezuela.

En las artes escénicas Javier Vidal reestrenará su obra Paradis, en el Centro Cultural Chacao, y el Teatro Juarez de Barquisimeto traerá a la Sala Rajatabla Romeo y Julieta, de William Shakespeare, en versión de Johalber Hurtado.

Después de cuatro años desde su última función en Caracas, Los Miserables vuelve a la cartelera desde hoy 30 de marzo. La Sala Rios Reyna recibirá a más de 300 actores y cantantes acompañados de más de 30 músicos que nos trasladarán a las calles de la Francia del siglo XIX para conocer la historia de redención del exconvicto Jean Valjean.

Este musical, uno de los más importantes de todos los tiempos, ha sido presentado en 20 idiomas, 44 países y 350 ciudades. La pieza está basada en la novela homónima de Victor Hugo, con música de Claude Michel Schonberg.

La dirección está a cargo del argentino Mariano Detry, quien la ha dirigido en varias oportunidades. Además, la maestra Elisa Vegas es la encargada de la dirección musical. Funciones: jueves y viernes a las 7 p.m., sábados a las 5 p.m., y domingos a las 11 a.m. y a las 5 p.m. Entradas: entre $40 y $160.

Las hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas como Ha*Ash, volverán a presentarse en Venezuela ocho años después. El dúo estadounidense de pop y country celebra 20 años de carrera y estará hoy en la Terraza del CCCT para ofrecer un concierto que forma parte de su gira Mi salida contigo.

Canta junto al grupo sus más memorables temas como “Odio amarte”, “Dos copas de más” y “No va a suceder” a partir de las 8 p.m. Entradas: $45, $90, $150 y $190.

El Teatro Juarez de Barquisimeto estrenará su tercera temporada de Romeo y Julieta mañana 31 de marzo, y esta vez traerán esta versión del clásico de William Shakespeare a Caracas en alianza con la Fundación Rajatabla.

Johalber Hurtado adapta y dirige la tragedia de los herederos de los Montesco y los Capuleto, quienes se enamoran pese a la rivalidad de sus familias. El elenco lo conforman: Axl Pérez, Dariana Yépez, Valentino Volpato, Ana Sequera, Denmis Rivero , Kelvis Sequera, Alexander Escalona, Nuris Herrera, Eros Mendoza y Johalber Hurtado.

La puesta en escena se presentará en Sala Rajatabla y será parte de la celebración de los 52 años de la fundación. Funciones: viernes, sábado y domingo a las 5 p.m. Entradas: $5.

Hoy a las 5 p.m. la Simón Bolívar Big Band Jazz, bajo la batuta de Javier Josue Pinto, se dará cita en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, donde ofrecerán gran concierto en homenaje al legendario trompetista canadiense Maynard Ferguson.

Junto a la orquesta tocarán Edward Plater (trompeta) y Yilmer Viva (percusión), ambos artistas del Cirque Du Soleil. Entradas: $5 y $10.

El 2 de abril Paradis, de Javier Vidal, regresa a las tablas caraqueñas y se presentará a las 5 p.m. en el Centro Cultural Chacao. La obra escrita y dirigida por Vidal es “un espectáculo cargado de nostalgia donde cuatro emigrantes se unen al sentimiento de que en Venezuela han encontrado el paraíso”.

Josette Vidal, Jan Vidal-Restifo, Theylor Plaza y Claudia Rojas dan vida a estos cuatro emigrantes protagonistas. Entradas: $15.

Teresa Danza Contemporánea estará del 31 de marzo al 5 de abril en la Sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño, con Relatos Nocturnos. Este es un espectáculo que a través del baile cuenta “fragmentos de una vida que no alcanza a ser contada en el breve espacio del encuentro”. Funciones: viernes a las 5 p.m., y sábado y domingo a las 4 p.m.. Entrada: $10.

El Cinex del Tolón, en Las Mercedes, será el lugar donde hoy a las 7 p.m. la actriz y periodista Sandra Villanueva estará con la segunda función y última del mes de marzo de Todo empieza a los 40.

Villanueva nos trasladará a la época de oro de los 80 y 90 de Venezuela con un relato lleno de música, humor y visuales. Junto a ella estarán la cantante Karina y el actor Miguel Ángel Landa. Entradas: $20.

La temporada de Noches de Guataca de 2023 empezará con Patacú Ensamble, conformado por el flautista Ángel Ramírez y el cuatrista Jonas Contreras, quienes estarán en el Centro Cultural BOD este 31 de marzo a las 7 p.m.

El dúo interpretará un repertorio que incluye joropo, onda nueva, jota carupanera y piezas de autores como Pablo Camacaro, Simón Díaz, Alberto “Beto” Valderrama y Héctor Molina. Los invitados especiales serán Luis Julio Toro (flauta), del Ensamble Gurrufío, y Mario Capodicasa (bajo), artista que ha participado en el Alexis Cárdenas Quartet. Entradas: desde $13,64.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con la dirección del maestro Diego Nasser, se presentará en la Sala Simón Bolívar el 31 de marzo a las 5 p.m, junto al solista de tuba Ysrraidel Ascanio. El repertorio incluirá el Concierto para Tuba y Orquesta, en Fa menor de Ralph Vaughan Williams, y la Sinfonía N°5, en Do sostenido menor de Gustav Mahler. Entradas: $5 y $10.

El Centro Cultural BOD reestrenará el sábado 1 de abril la comedia Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, de Gustavo Ott. Marielena González, Nathaly Ordaz y Grecia Augusta Rodríguez interpretarán a tres mujeres en crisis que por casualidades de la vida se hacen amigas y cómplices.

La obra trata temas como las relaciones amorosas, profesiones y maternidad, pero desde una perspectiva jocosa e irónica. Funciones: sábado y domingo a las 6 p.m. Entradas: desde 221,71 bolívares.

El director José José Giménez dirigirá el 1 de abril a la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, que dará un concierto para el disfrute de toda la familia en la Sala Simón Bolívar. Tocarán piezas de los compositores Hector Berlioz, Richard Strauss, Bedřich Smetana y Benjamin Britten. Horario: 5 p.m. Entradas: $5 y $10.

Siguen en cartelera

Aún puedes disfrutar en Cinex y Cines Unidos de Todo en todas partes al mismo tiempo, cinta reconocida como la mejor película de los Oscar 2023. Averigua cómo una inesperada heroína, interpretada por Michelle Yeo (la mejor actriz 2023), trata de salvar el mundo explicando el multiverso. Esta absurda y alucinante cinta ha causado furor tanto en el público general como la crítica y obtuvo siete premios de la academia el pasado 12 de marzo.

La Ballena, película basada en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter, sigue en las carteleras de Cinex y Cines Unidos. Brendan Fraser ganó el Oscar a mejor actor por este papel especialmente sensible para él, quien en los años recientes sufrió algo similar a lo que padece el protagonista. Esta cinta cuenta la historia de Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta mejorar su relación con su hija antes de que sea demasiado tarde.

“Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar, cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo sale de la cárcel y está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring contra el exitoso Creed”, esta es la sinopsis de Creed III, la tercera entrega de la saga de películas derivadas de la icónica franquicia de Rocky. El filme se puede ver en Cinex y Cines Unidos.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

También está Taxi, de Ray Cooney, en el Trasnocho Cultural. En esta versión de Juan Souki actúan: Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Es una comedia sobre los enredos de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 6 p.m., y los domingos a las 5 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.