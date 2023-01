Estrellas, planetas y un cometa brillarán todo el mes de enero

¡Nuevo año, nuevos eventos astronómicos! Durante todo el mes de enero diversas estrellas y constelaciones brillarán junto a los planetas Marte, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio.

Pero mejor toma nota de este calendario para que no te pierdas ninguno de los acontecimientos celestes.

Todo el mes

El cielo de enero está lleno de estrellas brillantes en las constelaciones de Orión, Tauro, Géminis, Can mayor y Can menor. Pueden ser fácilmente encontradas con la ayuda de una aplicación móvil o mirando hacia el sureste en las primeras horas después de que oscurezca.

Del 18 al 24 de enero

Venus se cruza con Saturno durante varios días después de la puesta del Sol. La Nasa recomienda buscar el par bajo en el suroeste unos 45 minutos después de que el Sol se sumerja en el horizonte.

20 de enero

La Luna y Mercurio en conjunción.

23 de enero

La Luna y Saturno en conjunción.

En la misma noche: la Luna y Venus en conjunción.

26 de enero

La Luna y Júpiter en conjunción.

30 de enero

Mercurio en máxima elongación oeste.

El primer planeta de nuestro vecindario y el más pequeño orbita mucho más cerca del Sol que la Tierra, lo que significa que también gira alrededor del Sol mucho más rápido y completa su “año” en una cuarta parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta.

Por eso, tenemos la oportunidad de ver a Mercurio en el cielo cada tres meses, más o menos, ya que parece moverse de un lado al otro del Sol. Sin embargo, Mercurio nunca se aleja demasiado del Sol desde nuestro punto de vista y, por lo tanto, solo vemos al pequeño planeta justo antes o después de que el Sol salga o se ponga.

En este mes, Mercurio sale y se pone poco antes del Sol, siendo visible poco antes del amanecer. Tan solo puedes observarlo durante sólo unos pocos días cada vez que alcanza su mayor separación del Sol (máxima elongación).

31 de enero

La Luna y Marte en conjunción (y también ocultación).

En el mismo evento, el planeta rojo hará una ocultación, que ocurre cuando “pasa por detrás” de nuestro satélite.

¿Nos visita un cometa?

Sí, se trata del cometa C/2022 E3 (ZTF), descubierto recientemente. Mientras lees esta nota, el cometa está pasando por el sistema solar interior y debería ser visible con la ayuda de un telescopio.

C/2022 E3 (ZTF) fue avistado por primera vez en marzo de 2022, cuando estaba dentro de la órbita de Júpiter y tendrá su acercamiento más próximo el 12 de enero, con un punto más cercano a la Tierra el 12 de febrero.

De acuerdo con la Nasa, en su blog What’s Up In The Sky?, los cometas son notoriamente impredecibles, pero, si este continúa con su tendencia actual de brillo, será fácil de detectar con binoculares y es posible que se vuelva visible a simple vista bajo cielos oscuros.

En el hemisferio norte, los observadores encontrarán el cometa en el cielo de la mañana, mientras se mueve rápidamente hacia el noroeste durante enero.

Para el hemisferio sur, se hará visible a principios de febrero.

“No se espera que este cometa sea el espectáculo que el cometa NEOWISE fue en 2020. Pero sigue siendo una oportunidad increíble para establecer una conexión personal con un visitante helado del lejano sistema solar exterior”, aclara la agencia espacial.

Objetos cercanos a la Tierra

Según el Monitor de Asteroides de la Nasa, entre el 5 y el 29 de enero, unos 14 objetos cercanos a la Tierra (NEO, en inglés) pasarán cerca de nuestro planeta sin peligro de impacto.

El listado completo de NEO puede ser consultado a través del sitio web del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa (CNEOS-NASA, en inglés).

Los pases más favorables de la Estación Espacial Internacional

El megalaboratorio más famoso del mundo tendrá varios pases por nuestro país durante junio, pero estos serán los más favorables en cuanto a visualización y hora (por la noche):

7 de enero

Hora: 7:48 pm a 8:51 pm

Magnitud: -2,5 (muy brillante)

Dirección: Suroeste – Oeste Suroeste

8 de enero

Hora: 7:00 pm a 7:05 pm

Magnitud: -3,4 (muy brillante)

Dirección: Suroeste a Noreste

10 de enero

Hora: 7:00 pm a 7:06 pm

Magnitud: -2,0 (muy brillante)

Dirección: Oeste Sur – Norte

Si quieres ser un experto al observar la Estación Espacial por Venezuela, haz clic aquí.

¡Te deseamos cielos despejados para que no te pierdas ninguno de estos eventos previstos para enero!

**

Foto principal: cometa C/2022 E3 (ZTF), fotografiado en agosto de 2022 por Roland Fichtl.