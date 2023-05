Escritores emergentes tienen su lugar en el primer Congreso Iberoamericano de Letras

Incursionar en el mundo literario requiere de herramientas para desarrollar, escribir y publicar textos. Si este es uno de tus intereses, saca papel y lápiz para tomar nota acerca del I Congreso Iberoamericano de Letras.

Organizado por Maricarmen Cervelli, Patricia Rosas-Godoy y Valentina Rosas-Godoy, tres periodistas venezolanas radicadas en el exterior, este congreso nace desde la premisa de ser un espacio de “formación en escritura al alcance de todos”.

Los asistentes participarán en talleres de una hora que pretenden enseñar técnicas, herramientas, ejercicios y ofrecer nuevas experiencias juntos a los ponentes del congreso.

Se llevará a cabo del 9 al 11 de junio, de forma virtual, y contará con la participación de 11 reconocidos autores literarios, entre ellos María Dueñas, de España; Sara Jaramillo Klinkert, de Colombia; Brenda Navarro, de México y Eduardo Sacheri, de Argentina.

La lista completa también incluye a los españoles Cristina Campos, Neus Arqués, Ayanta Barilli, Juan Gómez-Jurado y Alicia Kellen; por parte de Latinoamérica: Carla Guelfenbein y Rodrigo Blanco Calderón, de Chile y Venezuela, respectivamente.

De la mano de estos autores, los participantes “recibirán herramientas para aflorar su creatividad, estructurar textos narrativos, documentar sus historias, crear y desarrollar personajes, escribir diferentes géneros literarios, publicar su libro y hasta comercializarlo”.

En entrevista exclusiva para Solaz, Maricarmen y Patricia cuentan qué las motivó a iniciar este proyecto e invitan a que, como ellas, cualquier amante de la escritura dé “un salto de fe para cumplir sueños”.

Desde Asuntos de Mujeres, para el universo de la escritura

La relación laboral y de amistad de este trío de mujeres comenzó hace muchos años. Incluso, dos de ellas, Patricia y Valentina, se conocen de toda la vida, porque son hermanas.

Por otro lado, Patricia y Maricarmen se conocieron cuando trabajaron juntas como periodistas en la radio venezolana y actualmente son las líderes de la revista digital Asuntos de Mujeres; mientras tanto, Valentina es relacionista pública y trabaja con el desarrollo de marcas.

Con la llegada de la pandemia por COVID-19, sin intención y mucho menos sin buscarlo, Asuntos de Mujeres se fue convirtiendo en un lugar para nuevos escritores, o escritores ya conocidos, que se estaban reincorporando al ruedo literario y que necesitaban de una plataforma de acompañamiento.

“Comenzamos a ser un lugar para entrevistarlas, conocer sobre ellas, ofrecerles herramientas de escritura y, por supuesto, para saber cómo escribían sus libros”, dice Maricamen.

Es así como crean un club de más de 50 escritoras y comienzan a trabajar de lleno en la edición de libros y el acompañamiento a autores. Luego, nace una idea de hacer algo más grande, incluyen a Valentina y el motivo se vuelve tan complejo que crean el I Congreso Iberoamericano de Letras.

Patricia cuenta que al asumir este reto entre las tres fue una motivación para lanzarse al vacío y cumplir este sueño.

“Vamos a hacer un congreso, a ofrecerles herramientas que sabemos que necesitan, a ayudarlos a que afronten sus miedos y puedan mejorar sus textos; empezamos a tocar puertas, a ver si eso era posible y lo fue”, afirma Patricia.

“Hay historias que se dejan de contar y que realmente merecen ser contadas”

El Congreso pretende democratizar la formación en escritura que, según sus organizadoras, suele ser inaccesible para un gran grupo de personas con talento, pero sin los recursos necesarios.

“Como no estudio, no me siento capaz; como no me siento capaz, no escribo… ahí hay historias que se dejan de contar y que realmente merecen ser contadas”, explica Patricia.

Es por eso que el evento cuenta con una precio de preventa especial, disponible en su página web, hasta el 31 de mayo. Además, las clases virtuales en vivo quedarán grabadas para que los participantes puedan acudir a ellas después del evento.

Patricia, Maricarmen y Valentina, esperan que la convocatoria sea masiva y que al terminar el plan de estudio la gente pueda decir: “‘¡Lo tengo! ¡Lo tengo!’, y como ahora lo tengo, me voy a animar a escribir”, exclama Maricarmen.