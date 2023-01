En cine se estrena Los Fabelman y en teatro El Dylan

A partir de hoy se puede ver en las salas de cines venezolanas la más reciente película del director Steven Spielberg, Los Fabelman, que tiene siete nominaciones para los Premios Oscar de 2023.

Además, el 8vo Festival de Jóvenes Directores continua con el estreno de El Dylan, dirigida por Yohn Teran, en el Trasnocho Cultural.

Los Fabelman es el proyecto más íntimo y personal de Steven Spielberg. Este filme narra sus primeros años de formación artística y cómo su familia fue fundamental para consolidar su amor por el séptimo arte.

La cinta cambia los nombres de los involucrados, pero mantiene intactos los hechos que llevaron a Spielberg a ser quien es hoy en día. Desde hoy 26 de enero Los Fabelman se proyectará en Cines Unidos y Cinex.

El viernes 27 de enero se estrenará en el Trasnocho Cultural El Dylan, una nueva propuesta teatral del Festival de Jóvenes Directores. Esta pieza de Bosco Israel Cayo, dirigida por Yohn Teran, cuenta de manera reflexiva el asesinato de una persona transgénico en Chile, una historia que lamentablemente está basada en un hecho real.

La puesta en escena busca ayudar a concientizar cómo la ignorancia sobre el tema puede desembocar en una violencia desmedida hacia lo distinto. Los viernes a las 5:30 p.m., y los sábados y domingos a las 4:30 p.m. se subirán a las tablas: Gladys Seco, Verónica Arrellano, Salomón Adames, Jeizer Ruiz, Zair Mora y Marcello Saltrón. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

¿Eres un apasionado de la música clásica? Entonces no puedes dejar de asistir al Centro de Acción Social para la Música el 27 de enero a las 5 p.m., cuando la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar se dé cita en la Sala Simón Bolívar para ofrecer un concierto que incluirá piezas de Antonin Dvorak y Robert Schumann.

El maestro Gonzalo Hidalgo será el director y también participará el solista de violonchelo Francisco Vila. Entradas: $5 y $10.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la batuta de Andrés David Ascanio, estará el sábado 28 de enero a las 5 p.m. en la Sala Simón Bolívar. El trompetista Pacho Flores será el solista e interpretará el Concierto para Trompeta, de Akbank Bunka C. Lindberg, y el Concierto para fliscorno y orquesta, de su autoría. Entradas: $10.

El mismo 28 de enero a las 4:15 p.m. se inaugurará la serie La Historia de la Música en 5 conciertos en la Asociación Cultural Humboldt, donde participará de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la dirección de Daniel Gil.

La primera presentación musical será Joyas del Barroco italiano, y estará el Orfeón Libertador, dirigido por Jaime García. Los invitados serán la soprano Ninoska Camacaro, la mezzosoprano Talia Guerrero y el trompetista Alexander Barrios. Entradas: $5, $10 y $15.

Siguen en cartelera

Aún puedes disfrutar de Laponia, obra de teatro dirigida por Basilio Álvarez, en el Trasnocho Cultural. En esta producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia, donde vive la hermana de la madre. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Hasta el domingo 29 de enero estará en la marquesina la puesta en escena de Armando González en la 8va edición del Festival de Jóvenes Directores: Cubiertos de Plata. La historia trata de una pareja mayor que recibe en Miami a su hija, que busca tomarse un respiro de Caracas, y esto da paso a una cena cuanto menos interesante.

Actúan: Raquel Yánez, Carolina Leandro, Daniel Jiménez, Stephanie Cardone, Gabriel Duno y Cathe Osuna. Las funciones son los jueves, viernes a las 7:30 p.m., y los sábados y domingos a las 7 pm. Entradas: $10 los viernes, y $15 los sábados y domingos.

Después de varios años en el Reino Unido, la actriz Gledys Ibarra llega al país para protagonizar La Monstrua, de Ariel Mastandrea, en el Centro Cultural BOD, la última función será mañana 27 de enero a las 7 p.m. Este monólogo está lleno de humor negro, alegría y reflexión que te darán de qué hablar. Entradas: desde 453,92 bolívares.

Mi último delirio, dirigida por Pedro Borgo, sigue en el Trasnocho Cultural. Con la ayuda de la historiadora Inés Quintero, el Grupo Actoral 80 se apoyó en las misivas y cartas escritas por Simón Bolívar para indagar en la figura del Libertador y retratarlo de la forma más fiel posible en esta pieza protagonizada por Héctor Manrique. Funciones: viernes a las 6 p.m., y los sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la película de 2018 que fue nominada a los Premios Oscar, sigue en las salas de Cinex y Cines Unidos. En 2020 el protagonista de la primera entrega falleció y Marvel Studios decidió retirar a su personaje de su universo cinematográfico, por lo que la protagonista de este filme será la hermana de T’Challa, héroe que interpretaba Boseman.