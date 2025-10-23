Este fin de semana habrá ópera, música italiana y una variada marquesina teatral. La historia operística de Carmen estará en el Teatro Municipal, mientras en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela se celebrará la música italiana con Sanremo… sin fronteras.

En las tablas, el Trasnocho Cultural ofrecerá el Díptico Sándor Márai y el estreno de Romeo y Julieta: el musical. El humor también tiene espacio con Elaiza Gil en el Centro Cultural de Arte Moderno y la comedia teatral El mototaxista en Teatrex.

Además, el aclamado musical ¡Mamma Mia! se despide del Teresa Carreño con dos funciones. Mientras siguen en cartelera Fedra, El padre y el humor-musical de la Alpargata Cantorum estará este viernes en el Centro Cultural Chacao.

El Teatro Municipal de Caracas se llenará de pasión a partir de este 25 de octubre con Carmen, la célebre ópera de Georges Bizet, en el marco de la Ópera Gala Caracas 2025. Bajo la dirección del maestro Daniel Gil y con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas junto al Orfeón Libertador, esta puesta en escena reinterpreta uno de los clásicos más vibrantes del repertorio lírico.

El elenco principal reúne a Marilyn Viloria como Carmen, Aquiles Machado como Don José, Gaspar Colón en el papel de Escamillo, Annelia Hernández como Micaela y Helio Pineda como Zúñiga. Completan el reparto Miguel Salvatierra, Ninoska Camacaro, Talía Zimmerman, Arturo Bocarruido y Domingo Balducci. Más de 140 artistas estarán en escena bajo la producción y regia de Carlos Scoffio.

Funciones: los sábados 25 de octubre y 1 de noviembre a las 5 p.m., y los domingos 26 de octubre y 2 de noviembre a las 4 p.m. Entradas: $10, $30 y $40.

El Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela recibirá este 25 de octubre a las 4 p.m. el concierto Sanremo… sin fronteras, la gala sinfónica que revive la esencia del legendario festival italiano.

El espectáculo celebra su décimo aniversario, y participarán los directores Alfredo Rugeles y Gregory Antonetti, además de una orquesta que estará conformada por músicos de El Sistema e invitados del Colegio Emil Friedman.

El repertorio incluye clásicos inolvidables como “Volare”, “La solitudine”, “Bella senz’anima” y “Con te partirò”, interpretados por los solistas Sofía Castillo, Deborah Emperatriz, Natalia Díaz, Ángel Faría, Diego Puentes, Robert Girón, Wilfredo Villavicencio y Andy Perillo. Entradas: desde $6 hasta $15.

El merengue sonará en el Centro Cultural Chacao con la artista Diveana, quien se sube por primera vez a la Sala Teatro el próximo miércoles 29 de octubre a las 7:30 p.m.

En el show interpretará sus mayores éxitos como “Me falta todo”, “Furiosa”, “Sola” y “Tus ojos”, además de sus versiones de Free Cover y tributos a artistas como Las Chicas del Can, Wilfrido Vargas, Rubby Pérez, Selena y Natusha. Entradas: desde $40 hasta $60.

En el Trasnocho Cultural se podrá ver del 23 al 25 de octubre el Díptico Sándor Márai, compuesto por las obras La herencia de Eszter y El último encuentro, adaptaciones teatrales de las reconocidas novelas del autor húngaro. Bajo la dirección de Gabriel Agüero Mariño, estas piezas exploran con profundidad temas como la memoria, el amor y la culpa a través de personajes marcados por el paso del tiempo.

El elenco está encabezado por Eulalia Siso, quien protagoniza La herencia de Eszter, y comparte escena con Gabriel Agüero en El último encuentro. Funciones: La herencia de Eszter el jueves 23 y sábado 25 de octubre a las 7 p.m., y El último encuentro el viernes 24 a las 8 p.m y domingo 26 de octubre a las 7 p.m. Entradas: $12.

Elaiza Gil regresa a los escenarios caraqueños con su aclamado stand-up comedy Soltera sí, sola jamás, que se presentará del 23 al 26 de octubre en la Sala de Conciertos del Centro Cultural de Arte Moderno. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 6 p.m., y el domingo a las 7 p.m. Entradas: desde 3,822,89 bolívares.

El 25 y 26 de octubre, el Trasnocho Cultural estrenará Romeo y Julieta: El musical, una divertida y moderna reinterpretación de la célebre tragedia de William Shakespeare.

La historia plantea un giro inesperado cuando Anne Hathaway, esposa del dramaturgo, propone un final alternativo: que Julieta no muera, sino que elija vivir su propia aventura. La dirección está a cargo de Sam Hernández y el elenco lo integran Verónica Marchán, Génesis Tillero, Elías Aguilar, Víctor Viscuña, Stephany Vivas y Mava Silva. Funciones: 2:30 p.m. Entradas: $12.

El Centro Nacional de Acción Social por la Música será el escenario del concierto Serie Lo Nuestro, con la participación de la Orquesta Sinfónica Venezuela bajo la batuta del maestro invitado Oswaldo Pajares.

El programa incluirá “Las bodas de Fígaro” y el “Concierto para flauta en sol mayor” de Mozart, junto a la “Sinfonía N.º 3 en fa mayor, Op. 90” de Brahms. Función: 26 de octubre a las 11 a.m. Entradas: $5 y $10.

En el Centro Cultural Chacao estará del 24 al 26 de octubre Una dosis de deseo, montaje que combina metateatro e improvisación para retratar la vida de cuatro artistas caraqueños enfrentados a la crisis. Inspirada en Un tranvía llamado deseo, la obra alterna entre la realidad cotidiana y la intensidad dramática de Williams.

Dirigida por Andreina Polidor, cuenta con las actuaciones de José Alberto Briceño, Claudia Rojas, Mariangela Noguera y Jeiser Ruiz. Funciones: viernes a las 7 p.m., sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 5 p.m. Entradas: $10.

Este sábado 24 de octubre, puedes asistir a las 7:30 p.m. a la sala Teatrex, en la urbanización El Bosque, para ver El mototaxista. Esta comedia, dirigida por Dairo Piñeres, relata las anécdotas de un particular mototaxista, interpretado por Carlos Chacón, que se pasea por distintos escenarios. Entradas: $10.

Y el día siguiente, el 25 de octubre, el Centro Cultural Chacao recibirá Rapsodia Circense, un tributo al cantante y líder de la legendaria banda Queen: Freddie Mercury.

Este espectáculo mezcla danza, circo, teatro y música con la puesta de escena del Circo Unido de Venezuela. Forma parte de esta experiencia y disfruta de los emblemáticos temas de Mercury. Función: 5 p.m. Entradas: $5, $10 y $20.

Sigue en cartelera

El Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano 2025 se celebrará hasta el 2 de noviembre. La quinta edición reúne más de 50 actividades en distintos espacios de la ciudad, con teatro, danza, música, circo, ópera, títeres y encuentros formativos.

El festival resalta el liderazgo femenino en la escena, con 10 de las 12 propuestas nacionales dirigidas por mujeres. La programación se completa con conciertos, lecturas dramatizadas, foros, talleres y un homenaje al maestro Guillermo Díaz Yuma. Para más información consulta a través de festivalfrancovenezolano.com.

A petición del público, el musical ¡Mamma Mia! tendrás dos funciones más este 25 y 26 de octubre en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

Este espectáculo, inspirado en la música del legendario grupo ABBA, cuenta con 33 artistas, dirigidos por Marianery Amín y una banda en vivo a cargo de Jhosmarni Martínez, que bailarán y cantarán emblemáticos temas como “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All” y “Mamma Mia”. Funciones: sábado a las 5 p.m. y domingo a las 11 a.m. Entradas: desde $40 hasta $150.

En la sala Rajatabla aún se puede ver Fedra, Ensayo Clínico Sobre Una Pasión, versión de Phèdre de Jean Racine con dramaturgia de Nathalia Martínez y dirección de Marisol Martínez.

La pieza se adentra en la mente de una actriz, interpretada por Verónica Arellano, que se pierde en la locura de Fedra, entre la música de bolero y un juego constante entre realidad y ficción. Completan el elenco Ignacio Marchena, Sandra Moncada, Erick Palacios y Verónica León. Funciones: viernes y sábados a las 6 p.m., y domingos a las 5 p.m. Entradas: $5.

Alpargata Cantorum, la agrupación vocal de humor negro y sátira que marcó los años 80, volverá a subir al escenario del Centro Cultural Chacao este 24 de octubre a las 8 p.m. Con su estilo híbrido y polifónico, o más bien “poliafónico”, el conjunto regresa con un repertorio que combina adaptaciones de Miguel Otero Silva, piezas de la tradición popular venezolana y clásicos reinventados como “Cumpleaños Feliz” y “Rodolfo, el reno”. Entradas: $10.

Aún puedes asistir al Teatro Trasnocho para disfrutar de El Padre, pieza de Florian Zeller, bajo la dirección de Julie Restifo. La historia se centra en Andrés, un hombre de 70 años que padece alzhéimer y rechaza la ayuda de su hija.

El montaje cuenta con las actuaciones de Javier Vidal, Josette Vidal, Leo Aldana, Jessica Arminio, Valentina Rodríguez y Manuel González Cárdenas, en su debut como actor. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $15.

También en el Trasnocho Cultural, se seguirá presentando Simón, obra de Isaac Chocrón que narra la relación entre Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez durante su estancia en Europa.

El elenco está integrado por Andrés Moro como Simón Bolívar y Alejandro Míguez como Simón Rodríguez, con dirección de Rafael Barazarte. Funciones: viernes a las 6 p.m., y sábados y domingos 4:30 p.m. Entradas: $12.

En el Trasnocho Cultural se mantiene Escenas de la vida conyugal, versión teatral que Ingmar Bergman hizo de la película del mismo nombre. La pieza está protagonizada por Nohely Arteaga e Iván Tamayo, quienes interpretan a Juan y Mariana, una pareja que expone frente al público las distintas etapas de su relación, desde el matrimonio hasta el divorcio.

Dirigida por Héctor Manrique, la historia combina momentos divertidos y dramáticos que reflejan el amor y la condición humana. Funciones: los viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.