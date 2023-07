Roma en Rajatabla, un musical en la Concha Acústica y Hogwarts Experience en el BOD

«¿Tu también, Brutus?”, la célebre frase que el inglés William Shakespeare rescata en su obra Julio César se escuchará desde este 15 de julio en la sala Rajatabla con el estreno de Roma.

El 16 de julio es el Día del Niño y para celebrarlo en la Concha Acústica de Bello Monte se presentará sábado y domingo el musical Una Aventura Para Siempre y en el Centro Cultural BOD estará Hogwarts Experience. Zapato 3 tendrá un concierto en Valencia este viernes, mientras el colombiano Esteman cantará en el Anfiteatro El Hatillo.

Desde el 15 de julio y hasta el 6 de agosto, la sala Rajatabla subirá el telón para descubrir lo que se vive en Roma, una obra versionada por Jan Thomas Mora sobre el clásico shakesperiano Julio César, donde el gran dramaturgo inglés habla de la traición y los traidores.

Esta versión, retadora del poder y dirigida por Marisol Martínez, narra la historia de la prisión Roma, donde un grupo de reclusos, de la mano de un director de escena, trabaja en el montaje de la obra Julio César. A lo largo de los ensayos, la línea entre la realidad y la ficción se difumina para mezclar la tragedia de Shakespeare y las vivencias de los presidiarios.

El elenco está compuesto por: Antonio Delli, José Martínez, Omar Churión, Jeizer Ruíz, Luis Vicente González, Jayler Romero, Armando Andrés González, Kley Barret y Andrés Infante Sorondo. Funciones: viernes a las 6 p.m., y los sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: $5.

Tras prometer en el Festival Cusica 2022 que volvería a Venezuela, el colombiano Esteman estará el 15 de julio en el Anfiteatro El Hatillo. “Fuimos amor”, “Esa parte de mí” y “Un día en París” serán algunos de los temas que el cantante pop dejará escuchar a partir de las 7 p.m. Entradas: $40.

La gira Requiem para un Zapato, de la emblemática banda Zapato 3, llegará a la ciudad de Valencia el 15 de julio. A las 9 p.m. la agrupación estará en el Wynwood Park, donde rendirá tributo a su difunto baterista original: Diego Márquez

El grupo caraqueño tocará los temas que todo fan quiere escuchar en vivo como “Amo las Estrellas”, “Entrada de bala” y “Amor de Hierro”, entre otras. Entradas: $25, $45 y $100.

En la Concha Acústica de Bello Monte se celebrará el Día del Niño por todo lo alto el 15 y 16 de julio con Una Aventura Para Siempre. Este musical apto para toda la familia cuenta la historia de un adulto desesperanzado, un niño entusiasta y una pequeña hada que descubrirán “que el amor nunca muere”.

Son más de 15 actores en escena y 60 músicos de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho. Funciones: sábado y domingo a las 6:30 p.m. Entradas: $10, $25 y $50.

La mañana del domingo 16 de julio la Orquesta Sinfónica Violeta Lárez, bajo la dirección de Kevin Rodríguez Da Silva, se unirá a la violinista dos veces nominada al Latin Grammy, Daniela Padrón, para dar el concierto Dramas Sonoros en la Asociación Cultural Humboldt.

El repertorio tendrá como los platillos principales las Suites Peer Gynt No. 1 y No. 2, de Edward Grieg, y Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi. Horario: 11:30 a.m. Entradas: escribir al correo electrónico infoasohumboldt@gmail.com.

La Filarmónica Nacional de Venezuela, que contará con el español Manuel Gil De Gálvez como director invitado, visitará la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño, este 16 de julio para ofrecer el Concierto Andaluz. A la orquesta se le sumará el guitarrista venezolano Efrain Silva, quien reside actualmente en España. Hora: 11 a.m. Entradas: $5.

El 15 de julio Elba Escobar dará una única función de Yo sí soy arrecha, de Enrique Salas, en el Trasnocho Cultural a las 7 p.m. En este monólogo la primera actriz se pondrá en el papel de una mujer de negocios que bebe sola en un bar mientras celebra sus éxitos antes de revelar el drama de su vida. Entradas: $20.

Julie Restifo y Jan Vidal-Restifo estarán en el Trasnocho Cultural 14, 15 y 16 de julio “para cumplir la promesa de seguir haciendo teatro en Venezuela”. La Promesa es una obra escrita por Javier Vidal que cuenta la historia de una maestra de árabe y un alumno obsesionado con aprender el idioma para poder emigrar del país. Funciones: viernes a las 6 p.m., y el sábado y el domingo a las 5 p.m. Entradas: desde 283,60.

El 14 de julio a las 5 p.m. la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, dirigida por Rodolfo Saglimbeni, dará un concierto en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social para la Música. El programa incluirá piezas de los compositores austriacos Franz Joseph Haydn y Franz Schubert. Entradas: $5 y $10.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la batuta de Christian Vázquez, estará junto al solista de violín Samuel Vargas en la misma sala Simón Bolívar este 15 de julio a las 5 p.m. Interpretarán la Obertura del festival académico de Johannes Brahms, el Concierto para violín n. º1 de Max Bruch y la Sinfonía n. º 7 de Antonín L. Dvořák. Entradas: $5 y $10.

En el Centro Cultural BOD los más pequeños de la casa podrán celebrar su día el 16 de julio con Hogwarts Experience, una obra inmersiva ambientada en el universo de la famosa saga de Harry Potter. No pierdas la oportunidad de ser parte de una clase en la escuela de hechicería más famosa de todas. Hora: 11:30 a.m. Entradas: $18,18.

Los comediantes Emilio Lovera, el profesor Briceño, Alejandra Otero y Carluis arribarán al escenario del Anfiteatro El Hatillo el 16 de julio a las 6 p.m. para hacer un recorrido por distintos tipos de humor que se han visto en diferentes generaciones. Entradas: $27 y $33.

Siguen en cartelera

En el Trasnocho Cultural aún se puede ver Anónimo Veneciano, de Giuseppe Berto, en versión libre de Virginia Aponte y César Manzano. La misma Aponte es la directora de esta pieza que narra la historia de “Valeria y Enrico, un matrimonio que se reencuentra, después de una amarga separación, en la agonizante ciudad de Venecia”.

Actúan: Andreína Blanco y César Manzano. Funciones: viernes a las 7:30 p.m., y los sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $10.

Cubiertos de Plata, propuesta teatral de Armando González, sigue en la marquesina del Centro Cultural BOD. Una pareja mayor recibe en Miami a su hija, que busca tomarse un respiro de Caracas, y esto da paso a una cena cuanto menos interesante.

Actúan: Raquel Yánez, Carolina Leandro, Daniel Jiménez, Stephanie Cardone, Gabriel Duno y Cathe Osuna. Funciones en el Centro Cultural BOD: viernes a las 7 p.m., y sábados y domingos a las 6 pm. Entradas: desde 382,06 bolívares.

Las últimas dos funciones de Sangre en el Diván en el Trasnocho Cultural. Esta obra del Grupo Actoral 80 está basada en la novela homónima escrita por Ibéyise Pacheco y narra las confesiones estremecedoras del psiquiatra y exrector de la UCV, Edmundo Chirinos.

La dirección está a cargo de Héctor Manrique, quien también protagoniza, y de Pedro Borgo. Funciones: viernes a las 8 p.m. y sábado a las 7 p.m. Entradas: $10.Hasta el domingo 15 de julio puedes asistir al Trasnocho Cultural para disfrutar de la temporada 41 de Improvisto. El show que parte de la técnica de la improvisación teatral usada como forma de comedia ofrecerá una exhibición que promete hacerte reir. Funciones: sábado y domingo a las 5 p.m. Entradas: $10.