10 celebridades consideradas íconos Lgbtiq+ 🏳️‍🌈

Entre celebraciones y conmemoraciones avanza el mes del orgullo Lgbtiq+. Muchos artistas y personalidades se han convertido en iconos de la comunidad sexodiversa gracias a sus canciones, estilos de vida, películas, por la defensa de los derechos y el respeto a la comunidad.

La comunidad ha acogido a diversas estrellas a través de los años. Por sus obras o trabajos muchos han sido catalogados como referentes de la comunidad por promover la liberación, la identidad y la expresión a través del arte.

En esta edición de Solaz queremos destacar el trabajo de estos artistas que han marcado un antes y un después en la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales,Transexuales, Intersexuales y Queer (Lgbtiq+) en el mundo.

🏳️‍🌈 Madonna

Madonna es una de las máximas exponentes del pop mundial; la cantante ha expresado libremente su apoyo a la comunidad sexodiversa, tanto así que ha dedicado algunos de sus más grandes éxitos al público Lgbtiq+, un ejemplo de esto son Express Yourself y Vogue, dos grandes piezas consideradas himnos gays.

La propia Madonna en una entrevista aseguró que ella no tendría carrera sin el apoyo de la comunidad Lgbtiq+. Madonna es considerada una de las primeras imágenes símbolo de la comunidad gay que, con su arte, ayudó a normalizar la homosexualidad cuando esta era reprimida en los años 80.

🏳️‍🌈 Cher

Cher ha mostrado siempre su apoyo incondicional a la comunidad Lgbtiq+. Su estilo y voz andrógina hicieron que rápidamente fuera notada por muchos miembros de la comunidad y que estos acogieran sus grandes éxitos como himnos.

Cher tiene un hijo llamado Chaz Salvatote, que nació como Chastity Sun, pero que luego hizo su transición de mujer a hombre transexual. La artista estadounidense rechazó cantar en la ceremonia de inicio de los Juegos Olimpicos de Invierno, que se celebraron en Rusia en el año 2014, por las políticas homofóbicas del país euroasiático.

🏳️‍🌈 Elton Jhon

Cuando Eltón Jhon tenía 29 años de edad no dudo en contarle al mundo que era bisexual. El ícono de la cultura pop y de la comunidad gay, con más de 50 años de carrera, fue uno de los pioneros en salir del armario en el mundo artístico.

Jhon y David Furnish se convirtieron en la primera pareja gay en contraer matrimonio en Inglaterra.

El cantante británico ha estado involucrado en movimientos que luchan contra el Sida y también ha sido un gran defensor de los derechos de la comunidad sexodiversa en el mundo.

🏳️‍🌈 Juan Gabriel

Latinoamérica también tiene su gran icono de la comunidad gay como lo fue el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, quien con su personalidad, arte y estilo de vida rompió paradigmas y se consagró como una personalidad muy querida por la fanaticada Lgbtiq+ latina.

El Divo de Juárez, como era conocido el cantautor, nunca admitió que era gay, pero tampoco lo ocultaba. Rápidamente se convirtió en un icono de la comunidad al mostrarse con coloridos atuendos y extravagantes presentaciones.

🏳️‍🌈 Lady Gaga

Desde que Lady Gaga comenzó su carrera ha sido elogiada por la comunidad Lgbtiq+. La cantante estadounidense ha abogado por la lucha de los derechos de las personas sexodiversas y por el respeto y tolerancia.

Born This Way es uno de sus grandes temas y ha sido catalogado por la comunidad como un himno gay. La canción habla de la liberación y la igualdad.

Consecuentemente Gaga habla y defiende los derechos gays y en muchos de sus discursos importantes ha destacado el rol de la comunidad en su carrera artística.

🏳️‍🌈 Ru Paul

Ru Paul es sin duda alguna la Drag Queen más conocida y querida de Estados Unidos; gracias a su show televisivo Ru Paul Drag Race, se ha dado a conocer en todo el mundo. Ha sido reconocido por muchas personas por ser pionero en introducir la cultura del Drag a las masas gracias su exitoso programa.

Desde 2009, cuando se emitió el primer episodio de su programa, se ha convertido en un espacio de visibilidad y referencia para los miembros de la comunidad Lgbtiq+. Ru Paul destaca por hacer valer los derechos de la comunidad con el activismo que se refleja en cada uno de los capítulos del programa, que ahora se encuentra en distintas plataformas de streming.

🏳️‍🌈 Diana Ross

Las canciones de Diana Ross han sido bandera para la comunidad Lgbtiq+ porque muchas de ellas tienen letras que reivindican la igualdad de derechos. Diana es una de las grandes iconos de la historia de la comunidad sexodiversa.

I’m Coming Out es uno de los temas que más destacan en su carrera porque habla abiertamente de salir del closet. Para los años 80 los ejecutivos pensaron que si Diana cantaba la canción sería el fin de su carrera, pero a pesar de la advertencia la música se convirtió en todo un éxito que aclamaron los miembros de la comunidad.

🏳️‍🌈 Kylie Minogue

Si hablamos de íconos gays Kylie Minogue debe estar en esta lista. La cantante australiana se ha sentido orgullosa de cómo la comunidad Lgbtiq+ la ha tomado como una referencia de la cultura gay. En múltiples ocasiones ha dicho que está a favor del matrimonio igualitario.

En el año 2010, un país pidió que Minogue eliminara la escena de un beso entre dos hombres, en su videoclip All The Lovers, para poder transmitirlo en televisión, pero la australiana rechazó de forma rotunda la petición.

«Uno no elige ser considerada un icono gay, yo no hice nada para que esto sucediera, pero lo soy y me da gusto… es algo muy importante para mí, ahora que está sucediendo», dijo en una entrevista en México.

🏳️‍🌈 Gloria Trevi

Otra de las grandes figuras que representan a la comunidad Lgbtiq+ es la polémica cantante mexicana Gloria Trevi, quien es la intérprete de uno de los temas más simbólicos de la comunidad sexodiversa latina: Todos me miran, un himno escuchado y cantado en la mayoría de los bares gays latinoamericanos.

En muchas de sus entrevistas Trevi ha dejado claro su inmenso apoyo a los miembros de la comunidad. “La comunidad LGBT y las mujeres tienen una lucha conjunta contra los prejuicios y la violencia que han afrontado históricamente”, dijo la cantante mexicana.

🏳️‍🌈 Dolly Parton

La estrella estadounidense de la música country ha sido una gran aliada de las buenas causas. Además de ayudar a financiar el desarrollo de una vacuna para la Covid-19, la cantante ha sido gran amiga de la comunidad Lgbtiq+.

En 2017, Partón llamó a sus compañeros cristianos a ser más cariñosos con los miembros de la comunidad sexodiversa. «No somos Dios, no somos jueces, se supone que nos amamos, se supone que no juzgamos”.

