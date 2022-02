Venezuela recibe 17 toneladas de insumos médicos desde Bielorrusia

Venezuela recibió este sábado 17 toneladas de material médico de Bielorrusia, informó el canciller Félix Plasencia, quien consideró que este envío «confirma una ruta del encuentro solidario de dos países que trabajan por la paz».



«(Es) un día muy importante, hoy llega a nuestro país (…) un cargamento de 17 toneladas de equipo médico, material médico, medicinas desde Belarús (Bielorrusia) y confirma una ruta del encuentro solidario de dos países que trabajan por la paz y la dignificación de la vida de sus conciudadanos», dijo Plasencia en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.



Pese a que no detalló qué tipo de material compone el cargamento que llegó a Venezuela, Plasencia comentó que sus conciudadanos «pueden estar confiados del empeño» del Gobierno «en garantizar la prevención y la salud a través de las medicinas y el equipo médico necesario para» superar la pandemia.



Acerca de la relación con Bielorrusia, el ministro comentó que ambas naciones tienen «una ruta cierta de construcción de intercambios» y cooperación que «va más allá de los energéticos y alcanza la agricultura, la minería y la conectividad aérea».



Pese a que no hay vuelos directos entre Venezuela y Bielorrusia, mostró su esperanza de que se pongan en marcha porque «Caracas es la puerta natural, el vértice natural idóneo» para hacia el Caribe y América Latina.



Por su parte, el embajador bielorruso en Caracas, Andrei Molchan, dijo que su país «aprecia mucho» su amistad con Venezuela y ambos países «siempre están dispuestos a apoyar unos a otros».



«Tenemos mucho en común, tanto en política como en comercio. No somos dos países rivales en la arena mundial, sino socios», afirmó Molchan.



Nicolás Maduro, reiteró el pasado 4 de febrero a su homólogo de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, su «compromiso de fortalecer los lazos de amistad y cooperación».



Venezuela y Bielorrusia firmaron en diciembre pasado cinco documentos de cooperación bilateral en áreas como la producción de alimentos y el comercio, entre otros ámbitos, según informó entonces Maduro.