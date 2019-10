Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela carece de fondos suficientes para su ejecución - Efecto Cocuyo

Tres meses después de su fecha de inicio, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha, por sus siglas en inglés), cuenta con menos de la quinta parte de los recursos que necesita para su ejecución en el país.

Hasta este 9 de octubre, se había recaudado solo el 14,4 % (32.006.554 dólares) de los casi 223 millones de dólares requeridos para poner en marcha el plan, según consta en la plataforma Financial Tracking Service (Servicio de seguimiento financiero, FTS), gestionada por la Ocha. La Oficial de Asuntos Humanitarios en Caracas, Clara Laire, ratificó a Efecto Cocuyo que su oficina maneja los mismos datos de la FTS.

Aunque el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela está diseñado para implementarse entre julio y diciembre de 2019, la mayoría de sus proyectos iniciales están paralizados por carecer de fondos para su aplicación. Ninguno de los proyectos aprobados en el marco de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país posee 100 % del presupuesto solicitado.

«Todavía no hay suficientes fondos para ejecutar el plan como está descrito. Sabemos de organizaciones no gubernamentales que tienen proyectos y no les han adjudicado los recursos. Uno sigue preguntándose cómo es que hay una emergencia y no existen acciones contundentes para aliviar a quienes están sufriendo», expresa Marianella Herrera, coordinadora del Observatorio Venezolano de Salud.

De los 96 proyectos que muestra FTS, divididos en ocho clústers (sectores), 84 siguen sin financiamiento. Únicamente 12 propuestas han comenzado a recibir fondos.

«No se pasa a la acción. Eso nos preocupa porque hay un reconocimiento internacional de la situación en Venezuela tanto de la FAO, de Michelle Bachelet, de Acnur con el tema migratorio, pero ese reconocimiento no ha conducido al abordaje de la situación», añade la integrante de la junta directiva de la Fundación Bengoa.

La iniciativa de la asociación civil Convite forma parte de los 84 proyectos a la espera de recursos. Estaba pautada para iniciar el primero de julio, pero aún no obtiene los 546.600 dólares que requiere para caracterizar y diagnosticar la situación de funcionamiento, y de capacidades instaladas, de las entidades de atención y cuidado de los adultos mayores en Venezuela.

«Tenemos un proyecto que está sin recursos. Ahora cada organización tiene que tocar puertas para obtener fondos para su financiamiento. Luce muy poco probable que este año podamos ver más del plan que lo que ya estamos viendo», indica Luis Francisco Cabezas, director de Convite.

De los 12 proyectos que sí comenzaron a recibir fondos, únicamente tres son de Cáritas de Venezuela, Médicos del Mundo Spain y la Fundación Acción Contra el Hambre. Efecto Cocuyo contactó a las tres organizaciones, pero no obtuvo respuesta.

Los otros nueve pertenecen a agencias del Sistema de Naciones Unidas: uno es de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), uno de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), uno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y cuatro del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El clúster con más donaciones es el de Salud, con 5.377.291 dólares, una cobertura de 8,7 %. Los únicos sectores que continúan sin fondos son los de Educación y Coordinación, según FTS.

2020 y trabajo independiente

Seis días después de la publicación del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, más de 100 organizaciones calificaron la iniciativa como insuficiente y expresaron que su viabilidad estaba comprometida. Una de las asociaciones civiles firmantes fue Civilis DDHH, cuyo director, Jo D’Elia, afirma que las debilidades se mantienen y no ha habido avances.

«Estamos en el mismo punto del comunicado que sacamos. Lo que ellos mismos dicen es que el Panorama de Necesidades Humanitarias lo van a actualizar y adaptar en 2020», dice D’Elia.

«Pareciera que vamos a tener que esperar al 2020«, destaca Luis Francisco Cabezas. Según el director de Convite, insistirán en su proyecto hasta ejecutarlo. Además de las limitaciones para la aplicación del plan, resalta que el gobierno venezolano coloca trabas y obstaculiza la llegada de ayuda por vías alternas.

Para la coordinadora del Observatorio Venezolano de Salud, Marianella Herrera, se deben revisar los mecanismos que pudieran vencer esos obstáculos para el abordaje de la emergencia en el país.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales afirman que continuarán realizando su trabajo. En paralelo, buscarán apoyo para sus proyectos.

«Seguimos con lo que veníamos haciendo por fuera del plan para atender la situación de las personas mayores, con nuestras propias alianzas en Venezuela y con aliados afuera. Muchos dependen de nuestra ayuda», agrega Cabezas.

Para la integrante de la Fundación Bengoa, la falta de recursos e insumos no debe replegar ni limitar el trabajo de la sociedad civil. «Seguiremos con nuestra capacitación comunitaria con la promoción de salud», subraya.