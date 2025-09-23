La Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sumaron este martes a un coro de opiniones médicas que afirman que el paracetamol es seguro durante el embarazo y que no hay pruebas que lo relacionen con el autismo, en contra de lo afirmado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este lunes 22 de septiembre, el jefe de la Casa Blanca declaró que había identificado una conexión entre el uso de paracetamol en el embarazo -comercializado en Estados Unidos como Tylenol- y el autismo infantil.

Trump fue más allá y afirmó que el Tylenol «no es bueno» y que las mujeres embarazadas deberían «luchar como locas» para evitar tomarlo. Durante el fin de semana, Trump se había referido a la noticia diciendo: «Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo».

El vocero de la OMS, Tarik Jasarevic, dijo a la prensa que, si bien algunos estudios observatorios han sugerido una posible asociación entre el autismo y el acetaminofén o paracetamol, otros «no han demostrado tal relación». «Las pruebas siguen siendo inconsistentes», añadió. En cuanto a las vacunas, afirmó que no había duda.

Jasarevic también hizo referencia a la sugerencia de Trump de espaciar las vacunas en el tiempo y defendió el calendario de vacunación propuesto por la OMS. «Este calendario es esencial para la salud y el bienestar», comentó, en un momento en que disminuye la vacunación infantil en todo el mundo. Y explicó que, cuando los calendarios de inmunización se retrasan, interrumpen o alteran sin una revisión de la evidencia científica, «hay un fuerte aumento del riesgo de infección no solo para el niño, sino también para la comunidad en general».

En Europa niegan afirmación de Trump

La EMA declaró que no hay pruebas que respalden estas afirmaciones. «No hay nuevas pruebas que requieran cambios en las actuales recomendaciones de uso de la UE», dijo un portavoz a la agencia Euronews.

En 2019, la Agencia Europea revisó los estudios sobre el neurodesarrollo de los niños expuestos al paracetamol durante el embarazo y concluyó que los hallazgos no eran concluyentes, sin evidencia de un vínculo con los trastornos del neurodesarrollo.

La EMA afirma ahora que los numerosos datos de mujeres embarazadas que utilizaron paracetamol durante el embarazo no muestran un mayor riesgo de malformaciones en el feto en desarrollo o en los recién nacidos, información que ya se incluye en el etiquetado del producto en la UE.

«Cuando es necesario, el paracetamol puede utilizarse durante el embarazo. Sin embargo, el consejo es utilizarlo a la dosis efectiva más baja, durante el menor tiempo posible y con la menor frecuencia posible», añadió el portavoz.

Como ocurre con todos los medicamentos, la EMA y las autoridades nacionales competentes de la UE realizan un seguimiento continuo de la seguridad de los productos que contienen paracetamol.

El anuncio de la administración Trump se produjo después de que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se comprometiera en abril a identificar la causa del autismo para septiembre.

El anuncio de Estados Unidos también provocó la reacción de expertos en salud infantil. Los investigadores creen que el autismo está causado por una combinación de factores genéticos y ambientales, como la edad avanzada de los padres, la exposición prenatal a la contaminación atmosférica y los bajos niveles de oxígeno en el momento del nacimiento.