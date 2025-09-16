Científicos venezolanos identificaron una nueva especie de mosquito, que podría ser un potencial transmisor de malaria en el sur de Venezuela, lo que encendió las alarmas en la comunidad médica y sanitaria venezolana. El descubrimiento lo encabezó la bióloga venezolana María Eugenia Grillet.

“Este hallazgo es clave: no solo confirma la presencia de este mosquito en Venezuela por primera vez, sino que también lo señala como un posible transmisor de malaria en el sur del país y quizás en Brasil”, explicó Grillet, investigadora de la Universidad Central de Venezuela y coautora del estudio recientemente publicado en la revista Acta Tropica.

En 2022, científicos descubrieron ese nuevo mosquito, el Nyssorhynchus rondoniensis, en el oeste de Brasil; pero en ese momento, no parecía una gran preocupación, ya que no mostraba rastros de Plasmodium, el parásito que causa la malaria. Sin embargo, tres años después, este mosquito apareció en el estado Bolívar, Venezuela, y no solo eso: fue encontrado infectado con Plasmodium falciparum, la variante más peligrosa del parásito, mientras picaba a una persona.

El mosquito Nyssorhynchus rondoniensis fue localizado en el estado Bolívar de Venezuela, infectado con Plasmodium falciparum −principal responsable de la malaria grave y mortal en humanos− y además “in fraganti”, es decir, picando a una persona.https://t.co/faKf2z6Oi0 — Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (@acfimanve) September 12, 2025

Un mosquito en zonas mineras

El equipo recolectó 88 mosquitos de esta especie en siete localidades mineras del municipio Sifontes, en Bolívar, durante dos períodos: octubre-noviembre de 2022 (temporada seca) y abril-mayo de 2023 (transición seca-lluviosa). Aunque solo uno estaba infectado con P. falciparum, los expertos advierten que esto es suficiente para encender las alarmas.

“Es la especie más agresiva del parásito, capaz de causar malaria grave o mortal si no se trata a tiempo”, señaló Grillet.

La malaria, que se transmite por mosquitos hembra del género Anopheles, afecta a millones en el mundo. En 2023, la Organización Mundial de la Salud reportó 263 millones de casos y casi 600,000 muertes, principalmente en África.

En América, los parásitos más comunes son P. vivax, P. falciparum y P. malariae, siendo el primero el más letal, especialmente para niños y embarazadas.

A diferencia del mosquito del dengue, que prospera en aguas acumuladas por lluvias, el Ny. rondoniensis parece preferir la temporada seca (octubre-marzo) y criaderos naturales como humedales o ríos.

“Las lluvias intensas en la Amazonía pueden desbordar estos sitios, pero las transiciones entre estaciones parecen favorecer a estos mosquitos. Aún no sabemos exactamente dónde depositan sus huevos. ¿Será en los pozos creados por la minería? Es algo que debemos investigar”, dijo Grillet.

Bolívar, el corazón de la minería ilegal

El municipio Sifontes, en el corazón de la Amazonía venezolana, es un epicentro de malaria en América Latina. La minería de oro a cielo abierto, que deforesta y altera el ambiente, está relacionada con un aumento en la población de mosquitos y la transmisión de la enfermedad.

“El cambio climático, con temperaturas más altas, también agrava el problema en estas zonas remotas”, explicaron los investigadores. El estudio, financiado por el Instituto Nacional de Salud de EE. UU., también explora si Nyssorhynchus darlingi, el principal transmisor de malaria en Sudamérica, podría ser un grupo de especies distintas, y cómo la deforestación afecta la ecología de estos mosquitos.

Venezuela tuvo éxito en el control de la malaria en el siglo XX gracias a programas como el desarrollado por el médico Arnoldo Gabaldón, logrando erradicarla en más de dos tercios del territorio nacional.

Sin embargo, la enfermedad ha regresado y se ha vuelto difícil de controlar, con un aumento del 10,000% en los casos entre 2000 y 2019, según indican varios portales médicos.