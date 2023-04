Sin aire acondicionado en la emergencia, sin cavas funcionales en la morgue, con escaso suministro de agua y con filtraciones se mantiene el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti en Barcelona, estado Anzoátegui. Sus trabajadores exigen reparaciones urgentes para no exponer su salud ni la de los pacientes.

«Las bacterias reinan por doquier en cualquier pasillo del hospital por el problema de la climatización, que no la hay, y por los cadáveres en descomposición y miembros amputados, que duran hasta dos días allí (en la morgue) y las cavas no funcionan desde hace dos años y medio», dijo Edisson Hernández, coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud del Estado Anzoátegui (Motrasalud), a Efecto Cocuyo.

Algunos trabajadores y trabajadoras del centro asistencial han presentado fiebre, vómitos, dolor estomacal, erupciones en la piel y problemas respiratorios debido a las condiciones en las que trabajan, de acuerdo con Motrasalud.

Si no reparan la morgue en los próximos días, los camilleros informaron a la Dirección del hospital que no se expondrán más y no bajarán más cadáveres, por lo cual la morgue quedaría técnicamente cerrada y las funerarias deberán acudir directamente a los servicios en los que los pacientes fallezcan.

«También tenemos el área de la emergencia de adultos sin climatización. Tiene un año que los aires acondicionados están dañados, los techos se están cayendo por las filtraciones y el agua la mandan nada más dos horas en el día. De las 24 horas del día, son 22 horas que el personal, pacientes y familiares pasan sin agua en el hospital. Esto ocurre todos los días. La situación cada día empeora más», añadió el delegado de prevención del hospital Razetti de Barcelona.

Los representantes del personal del hospital llaman a la Gobernación del estado a responder a las problemáticas y garantizar el derecho a la vida y a la salud de pacientes y trabajadores.